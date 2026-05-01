Αίγυπτος: Γερμανός τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού στην – Μπήκε μέσα στο παντελόνι του
Πώς συνέβη η τραγωδία με το φίδι το οποίο δάγκωσε τον Γερμανό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Αίγυπτο με έναν Γερμανό τουρίστα να χάνει τη ζωή του, όταν φίδι τον δάγκωσε κατά τη διάρκεια παράστασης με γητευτή φιδιών σε ξενοδοχείο της Χουργκάντα, γνωστού θερέτρου στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ο 57χρονος βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές και παρακολουθούσε το σόου μαζί με συγγενείς του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στη Βαυαρία.
Πώς έχασε την ζωή του ο Γερμανός τουρίστας
Όπως αναφέρουν οι γερμανικές αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, δύο φίδια, πιθανότατα κόμπρες, είχαν περαστεί στους ώμους θεατών που συμμετείχαν στην επίδειξη.
Στη συνέχεια, ο γητευτής φέρεται να άφησε το ένα από αυτά να μπει μέσα στο παντελόνι του 57χρονου, όπου και τον δάγκωσε στο πόδι.
Ο άνδρας παρουσίασε αμέσως έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης. Του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και έγινε προσπάθεια ανάνηψης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.
Το όνομά του δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταγόταν από την περιοχή Ουντεραλγκάου της νότιας Γερμανίας.
Η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές στη Γερμανία ερευνούν την υπόθεση και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.
Από την πλευρά τους, αιγυπτιακές αρχές δήλωσαν στο Agence France-Presse ότι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό.
- Αίγυπτος: Γερμανός τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού στην – Μπήκε μέσα στο παντελόνι του
- «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά
- Η «Evita» του Τζέιμι Λόιντ με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ ταξιδεύει στο Μπρόντγουεϊ
- Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
- Αυστραλία: Επεισόδια έξω από νοσοκομείο που κρατείται 47χρονος για τη δολοφονία 5χρονης
- Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος χάντμπολ
- Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από καβγά – Μία σύλληψη
