newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 21:44

Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο

Η ανθρώπινη περιέργεια δεν γνώρισε ποτέ όρια. Από τις κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εξερευνήσει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Έχουμε κατακτήσει τα ψηλότερα βουνά, διασχίσει ωκεανούς και φτάσει ακόμη και στο διάστημα. Κι όμως, παρά την τεχνολογική πρόοδο και την αστείρευτη διάθεση για εξερεύνηση, υπάρχουν ακόμη μέρη στον κόσμο όπου η πρόσβαση απαγορεύεται αυστηρά. 

Σύμφωνα με το unilad, οι λόγοι ποικίλλουν: ακραίοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή, προστασία σπάνιων ειδών, διατήρηση πολιτιστικών θησαυρών, σεβασμός σε αυτόχθονες πληθυσμούς ή απόρρητες στρατιωτικές δραστηριότητες.  

Παρακάτω παρουσιάζονται δέκα από τα πιο απαγορευμένα μέρη στον πλανήτη — τοποθεσίες που, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, παραμένουν εκτός ορίων. 

Νησί των φιδιών, Βραζιλία 

Με ένα παρατσούκλι όπως «Νησί των φιδιών», μπορείτε πιθανώς να μαντέψετε γιατί κανείς δεν επιτρέπεται, ή δεν πρέπει να θέλει, να πατήσει το πόδι του στο Ilha da Queimada Grande της Βραζιλίας, το οποίο βρίσκεται ακριβώς έξω από τη νοτιοανατολική ακτή της χώρας της Νότιας Αμερικής. 

YouTube thumbnail

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το μέρος είναι γεμάτο φίδια, καθώς είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός πραγματικά αρχαίου είδους φιδιού που έχει επιβιώσει μόνο σε αυτό το νησί του Ατλαντικού, αφού εξαφανίστηκε από παντού μετά την τελευταία εποχή των παγετώνων – το εξαιρετικά δηλητηριώδες χρυσό φίδι. 

Έτσι, για να προστατεύσει τόσο αυτό το σπάνιο είδος όσο και τη ζωή των ανθρώπων που το συναντούν, το βραζιλιάνικο ναυτικό έχει κλείσει το νησί στους επισκέπτες από τη δεκαετία του 1920, επιτρέποντας μόνο ειδικές επιστημονικές αποστολές. 

Σπήλαια Λασκώ, Γαλλία 

Τα σπήλαια Λασκώ αποτελούν έναν ανεκτίμητο προϊστορικό θησαυρό. Οι τοιχογραφίες τους, ηλικίας περίπου 20.000 ετών, απεικονίζουν ζώα και σκηνές της παλαιολιθικής ζωής με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. 

Πολλές από αυτές τις τοιχογραφίες, που ζωγραφίστηκαν από ανθρώπους 8000 χρόνια πριν μάθουμε να καλλιεργούμε τη γη, έχουν διασωθεί με εξαιρετική λεπτομέρεια χάρη σε μια τυχαία συγκυρία, καθώς μια κατολίσθηση τις απομόνωσε από την ανθρώπινη επιρροή πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια. 

 Μετά την ανακάλυψή τους το 1940, άνοιξαν για το κοινό. Ωστόσο, η αυξημένη επισκεψιμότητα προκάλεσε φθορές λόγω υγρασίας και μικροοργανισμών. Το 1963 αποφασίστηκε το οριστικό κλείσιμό τους.  

Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να δουν μόνο ακριβή αντίγραφα, ώστε να διαφυλαχθεί το αυθεντικό μνημείο. 

Το «Θεματοφυλάκιο της Αποκάλυψης», Σβάλμπαρντ 

Γνωστό και ως «Θεματοφυλάκιο της Αποκάλυψης», αποτελεί μια παγκόσμια ασφαλιστική δικλείδα για το μέλλον της ανθρωπότητας.  

Εκεί φυλάσσονται εκατομμύρια δείγματα σπόρων από κάθε γωνιά του κόσμου, σε εγκατάσταση λαξευμένη στον αρκτικό μόνιμο πάγο. 

Σκοπός του είναι η διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής.  

Για λόγους ασφάλειας και αποφυγής μόλυνσης, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

he Svalbard Global Seed Vault was inaugurated in February 2008 as a secure backup facility for the world’s crop diversity on the Svalbard archipelago of Norway. As of February 2025 it has received seed samples from 123 genebanks in 85 countries around the world,
Photo: Michael Major for Crop Trust

Τάφος του Τσιν Σι Χουάνγκ, Κίνα 

Το μαυσωλείο που κατασκευάστηκε για τον πρώτο αυτοκράτορα της δυναστείας των Τσιν της Κίνας το 200 π.Χ. είναι μια από τις πιο διάσημες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στον κόσμο, όπου βρίσκεται ο εμβληματικός Στρατός από Τερακότα που ανακαλύφθηκε το 1974. 

The Terracotta Warriors

Παρά την ανακάλυψή τους σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι ένα φρούριο συνδεδεμένο με τον κύριο τάφο του αυτοκράτορα, ο τελικός τόπος ανάπαυσής του παραμένει ανασκαμμένος 50 χρόνια αργότερα, καθώς η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε οποιαδήποτε περαιτέρω ανασκαφή. 

Οι λόγοι για αυτό είναι περίπλοκοι, από τη σημασία των τόπων ταφής των προγόνων στην κινεζική κουλτούρα, έως τις τεράστιες ποσότητες υδραργύρου που βρέθηκαν σε δείγματα εδάφους από τον χώρο – που πιστεύεται ότι σχημάτισαν ποτάμια γύρω από το τεράστιο μαυσωλείο πριν σφραγιστεί για πάντα πριν από 2200 χρόνια. 

Η παραβίαση του τάφου θα μπορούσε να απελευθερώσει αυτόν τον υδράργυρο στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Πόλη 40 (Οζιόρσκ), Ρωσία 

Για δεκαετίες, δεν θα βρείτε καμία αναφορά στην «Πόλη 40» σε κανέναν χάρτη της ρωσικής επικράτειας, παρά το γεγονός ότι είναι το σπίτι δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. 

Η τοποθεσία στα Ουράλια Όρη ονομάζεται τώρα Οζιόρσκ, με κωδικό όνομα Πόλη 40, χτίστηκε το 1947 και έγινε η μυστική γενέτειρα του πυρηνικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης, ως το δεύτερο μόνο μέρος στον κόσμο που παρήγαγε πλουτώνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων. 

YouTube thumbnail

Τα ραδιενεργά απόβλητα από αυτά τα όπλα απορρίπτονταν στον ποταμό Τέτσα, μετατρέποντας μεγάλο μέρος της γύρω γης και των υδάτινων οδών σε μολυσμένη έρημη περιοχή.  

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από την καταστροφική καταστροφή του Κιστίμ, όπου μια έκρηξη διασκορπίζοντας υψηλής ποιότητας πυρηνικά απόβλητα σε μια έκταση 22.000 τετραγωνικών μιλίων της γύρω περιοχής. 

Αλλά μην σας ξεγελάσει ο σύγχρονος πληθυσμός των 80.000 κατοίκων, το Οζιορσκ παραμένει μια «κλειστή πόλη» στη Ρωσία, με απαγόρευση εισόδου σε όλους τους ξένους και μόνο οι πολίτες που εργάζονται στις σχετικές πυρηνικές βιομηχανίες επιτρέπεται να ζουν εκεί. 

Νήσος Βόρεια Σεντίλ, Ινδία 

Μια από τις πιο γνωστές απαγορευμένες περιοχές στον κόσμο, η νήσος Βόρεια Σεντίλ είναι μέρος του αρχιπελάγους Ανταμάν, που ελέγχεται από την Ινδία και βρίσκεται 80 μίλια μακριά από τις ακτές της Μιανμάρ στον Ινδικό Ωκεανό. 

Ορισμένες από τις χερσαίες εκτάσεις των Ανταμάν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού North Sentinel, φιλοξενούν μικρές αυτόχθονες φυλές των Ανταμανέζων, οι οποίοι πιστεύεται ότι αποσχίστηκαν από τους γειτονικούς ασιατικούς γενετικούς πληθυσμούς πριν από περισσότερα από 10.000 χρόνια, όταν η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων. 

Παρά τις επαφές με διάφορους πολιτισμούς από το 1700 και μετά, ορισμένες από αυτές τις ομάδες απορρίπτουν εντελώς την παρουσία ξένων. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι του North Sentinel, οι οποίοι είναι γνωστοί για το ότι επιτίθενται σε ξένους με τόξο και βέλη αν πλησιάσουν πολύ. 

Αυτό συνέβη και στον Αμερικανό χριστιανό ιεραπόστολο Τζον Άλεν Τσάου, ο οποίος σκοτώθηκε από τους κατοίκους του νησιού το 2018, αφού πλήρωσε έναν ντόπιο ψαρά για να τον μεταφέρει στην ξηρά.  

Ωστόσο, δεν λήφθηκαν μέτρα εναντίον του μικρού πληθυσμού του νησιού, καθώς η ινδική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να πλησιάσει  το νησί για αρκετές δεκαετίες. 

Νιϊχάου, Χαβάη

Παρά το γεγονός ότι είναι το έβδομο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης, κανένας τουρίστας δεν επιτρέπεται να πατήσει το πόδι του στο Νιϊχάου, προκειμένου να προστατευθεί ο αυτόχθονες πληθυσμός της Χαβάης και τα σπάνια είδη φυτών που απειλούνται με εξαφάνιση. 

Το νησί αγοράστηκε από το Βασίλειο της Χαβάης από την σκωτσέζα ιδιοκτήτρια φυτείας Ελισάβετ Σενκλαίρ το 1864 για το σημερινό ισοδύναμο των 200.000 δολαρίων, και μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά στην οικογένειά της. 

YouTube thumbnail

Ωστόσο, αντί να εκμεταλλευτεί οικονομικά τη γη και τους κατοίκους της, αυτή η οικογένεια ιδιωτών γαιοκτημόνων ασχολήθηκε για δεκαετίες με την προστασία της μοναδικής χλωρίδας και των κατοίκων της από εξωτερικές επιρροές. 

Ως αποτέλεσμα, οι μόνοι άνθρωποι που επιτρέπεται να πατήσουν το πόδι τους στο νησί είναι οι απόγονοι των Σενκλαίρ, οι καλεσμένοι τους και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. 

Ουλουρού, Αυστραλία 

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του πλανήτη, ο τεράστιος μονόλιθος από ψαμμίτη Ουλουρού υψώνεται περίπου 348 μέτρα στον αέρα και εκτείνεται σε μήκος περίπου 8 χιλιόμετρα στην κεντρική Αυστραλία. 

Εκτός από το ότι είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά φυσικά θαύματα του κόσμου, το Ουλουρού (πρώην Άιερς Ροκ) αποτελεί το σημείο που εντοπίστηκαν τα πρώτα σημάδια οικισμού από τους Αβορίγινες που χρονολογούνται από το 10.000 π.Χ. 

Το Ουλουρού αποτελεί βασικό μέρος της κουλτούρας και της προφορικής ιστορίας αυτών των ιθαγενών λαών, γι’ αυτό και η αυστραλιανή κυβέρνηση επέστρεψε τον έλεγχο του μονόλιθου στις αυτόχθονες κοινότητες, λαμβάνοντας πρόσφατα το επιπλέον μέτρο να απαγορεύσει σε όλους τους επισκέπτες να τον αναρριχηθούν. 

Αντ’ αυτού, οι τουρίστες πρέπει να θαυμάζουν τον εκπληκτικό ψαμμιτικό βράχο από μια παρακείμενη πλατφόρμα παρατήρησης. 

Μυστικά Αρχεία του Βατικανού, Πόλη του Βατικανού

Κρυμμένα βαθιά μέσα στα τείχη της Πόλης του Βατικανού βρίσκονται τα Μυστικά Αρχεία του Βατικανού, τα οποία φυλάσσουν χιλιάδες σημαντικά ιστορικά έγγραφα σε ράφια μήκους περίπου 84 χιλιομέτρων. 

Τα αρχεία περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ του Βατικανού και μερικών από τις πιο διάσημες ιστορικές προσωπικότητες του κόσμου, όπως ο Μότσαρτ, η βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ και ο Αδόλφος Χίτλερ. 

Τα αρχεία, τα οποία είναι επίσημα προσωπική ιδιοκτησία του Πάπα, είναι απαγορευμένα για τους επισκέπτες. 

 Επιστημονικοί ερευνητές από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να εισέλθουν, αλλά ακόμη και αν τους δοθεί πρόσβαση, κανένα έγγραφο μετά το 1939 δεν είναι διαθέσιμο για δημόσια προβολή. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Κόσμος
Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;
Έμμεσα ή άμεσα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;

Στην αμερικανική νομοθεσία υπάρχει απαγόρευση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε δολοφονίες - η πιο πρόσφατη, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πλέον, τεχνικά μόνο εξακολουθεί να ισχύει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη
Τουρκία 03.03.26

Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη

«Εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία που απηύθυνε

Σύνταξη
Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπέρνλι για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Σάντερλαντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου
Στο Reuters 03.03.26

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου

«Επικοινωνούμε με τους ναυτικούς μας 24/7 και χαίρομαι που είναι καλά, αλλά δεν παύω να ανησυχώ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων», λέει ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Το τίμημα ανήλθε στα 103,4 εκατ. ευρώ – Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμων υποδομών

Σύνταξη
Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης,. καλούν τον πρωθυπουργό να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Σύνταξη
Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο Πορτογάλος
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ανατροπή με Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο ίδιος

Τελικά όπως φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά μόνο το ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί 100 ημέρες πριν τη σέντρα
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί για το Μουντιάλ, 100 ημέρες πριν τη σέντρα

Όπως αποφαίνεται υπευπολογιστής η Εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του προσεχούς Μουντιάλ. ΈπονταιΓαλλία, Αγγλία, Αργεντινή και Γερμανία συμπληρώνουν την 5άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
EPPO: Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα – Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης»
Ελλάδα 03.03.26

Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα - Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης της EPPO»

Περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 έχει η Ελλάδα. 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ να ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;
Έμμεσα ή άμεσα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;

Στην αμερικανική νομοθεσία υπάρχει απαγόρευση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε δολοφονίες - η πιο πρόσφατη, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πλέον, τεχνικά μόνο εξακολουθεί να ισχύει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά

Εν μέσω των δραματικών και επικίνδυνων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλά για τον πόλεμο, τη στάση της Ελλάδας, την ετοιμότητα του επιχειρησιακού συστήματος και καθησυχάζει για τη Σούδα. Στην εφ'όλης της ύλης συνέντευξή του τοποθετείται ακόμη για τα ελληνοτουρκικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ δεν αφήνει αναπάντητη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, αλλά και τις αιχμές του Βαγγέλη Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»
Αντιπολεμικός λόγος 03.03.26

Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιν Φόντα παρευρέθηκε σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Λος Άντζελες, όπου και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «θλιβερό».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία
Οικονομία 03.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις
ΚΚΕ 03.03.26

Κουτσούμπας: Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι για μια ακόμα φορά έκθετη, δεν τόλμησε να ψελλίσει ούτε λέξη καταδίκης των εγκλημάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τόνισε από τη Βουλή ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το δέκα το καλό
On Field 03.03.26

Το δέκα το καλό

Η μαγική ασίστ του Ζέλσον στον Ελ Κααμπί, η νέα καλή εμφάνιση του Πορτογάλου στις Σέρρες και ο ηγετικός ρόλος και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο