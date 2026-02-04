science
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη
Η Colossal Biosciences δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο BioVault, μια σύγχρονη κιβωτό που φιλοδοξεί να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να αποτρέψει την εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη μας

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Colossal Biosciences, Ben Lamm, προειδοποιεί: «Χάνουμε είδη με ανησυχητικό ρυθμό και ο κόσμος χρειάζεται επειγόντως ένα κατανεμημένο δίκτυο παγκόσμιων BioVaults (βιολογικά «θησαυροφυλάκια») – ένα πραγματικό σχέδιο εφεδρείας για τη ζωή στη Γη».

Με αυτή τη δήλωση, η εταιρεία υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της δημιουργίας υποδομών που θα προστατεύουν τη ζωή στον πλανήτη από καταστροφές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι επιστήμονες έχουν παρομοιάσει το BioVault με τη βιβλική ιστορία του Νώε, που κατασκεύασε μια τεράστια κιβωτό για να σώσει ένα ζευγάρι από κάθε είδος από την καταστροφική πλημμύρα.

Με τον ίδιο τρόπο, η Colossal φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια σύγχρονη «κιβωτό» που θα συγκεντρώνει και θα διατηρεί γενετικό υλικό απειλούμενων ειδών για τις επόμενες γενιές.

Το πρώτο παγκόσμιο BioVault

Η Colossal εργάζεται αυτή τη στιγμή για να δημιουργήσει το πρώτο Colossal BioVault στον κόσμο.

Όπως δηλώνει ο Lamm, «είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε αυτή τη σχέση και πρωτοπορούμε με τολμηρές νέες λύσεις για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας».

Το BioVault δεν είναι μόνο ένα αρχείο DNA· είναι ένα εργαλείο για την προστασία και την αποκατάσταση της ζωής στον πλανήτη μας.

Η εταιρεία έγινε παγκοσμίως γνωστή τον Απρίλιο του 2025, όταν ανακοίνωσε την αναβίωση του τρομερού λύκου, ενός είδους που είχε εξαφανιστεί περίπου 12.000 χρόνια πριν, πιθανώς λόγω της εξαφάνισης των θηραμάτων του.

Το επίτευγμα αυτό αποτέλεσε ορόσημο στη σύγχρονη επιστήμη της αναγέννησης ειδών.

Η αναβίωση του ανταρόλυκου

Η Colossal κατάφερε να επαναφέρει στη ζωή τρεις ανταρόλυκους (dire wolf), ονομάζοντάς τους Romulus, Remus και Khaleesi, εμπνευσμένα από τη σειρά Game of Thrones.

Η διαδικασία ήταν εντυπωσιακά πολύπλοκη: η ομάδα εξήγαγε DNA από απολιθωμένα υπολείμματα και το συνδύασε με τον γενετικό κώδικα του πιο κοντινού ζωντανού συγγενή, του γκρίζου λύκου.

Όπως εξηγεί ο Lamm, «Η ομάδα μας πήρε DNA από ένα δόντι 13.000 ετών και ένα κρανίο 72.000 ετών και δημιούργησε υγιή κουτάβια τρομερού λύκου».

Στη συνέχεια, η κλωνοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω σωματικής μεταφοράς πυρήνα κυττάρου σε ωάρια δότη και τα έμβρυα μεταφέρθηκαν σε παρένθετη μητέρα, που γέννησε τα τρία κουτάβια τον Οκτώβριο του 2024.

Το BioVault ως μέλλον της βιοποικιλότητας

Ο Matt James, Chief Animal Officer της Colossal, υπογραμμίζει τη σημασία του έργου:

 «Το BioVault είναι η δέσμευσή μας να προστατεύσουμε την παρούσα ποικιλομορφία της ζωής και η υπόσχεσή μας να εξασφαλίσουμε ένα ανθεκτικό μέλλον».

Το BioVault θα λειτουργήσει ως ένα στρατηγικό εργαλείο για την πρόληψη εξαφανίσεων και την αποκατάσταση απειλούμενων ειδών.

Η συνεργασία της Colossal με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον τομέα της βιοτεχνολογίας υποστηρίζεται από χρηματοδότηση ύψους εννέα ψηφίων.

Τα ΗΑΕ έχουν δεσμεύσει 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω επένδυσης υπό την ηγεσία του πρίγκιπα σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ αλ Μακτούμ, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση της Colossal στα 615 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα παγκόσμιο μοντέλο προστασίας

Το BioVault της Colossal παραλληλίζεται με το Svalbard Global Seed Vault, όπου σπόροι φυτών διατηρούνται σε θερμοκρασίες περίπου −18 °C, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια συντήρηση. Ο μόνιμα παγωμένος υπόγειος χώρος και η προστασία από τον βράχο εξασφαλίζουν ότι τα δείγματα θα παραμείνουν ασφαλή ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής, επιτρέποντας την πρόσβαση σε σημαντικές ποικιλίες καλλιεργειών για τις μελλοντικές γενιές.

Με το BioVault, η Colossal Biosciences δίνει ένα νέο νόημα στη φράση «διατήρηση της ζωής».

 Μέσω της επιστήμης και της καινοτομίας, δημιουργεί μια σύγχρονη κιβωτό του Νώε, που φιλοδοξεί να προστατεύσει τον πλούτο της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας, διασφαλίζοντας ότι η ζωή θα συνεχίσει να ανθίζει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

