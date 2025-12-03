Έρευνα Grant Thornton: «Η ΑΙ μπαίνει στο DNA των επιχειρήσεων»

Πέντε διαφορετικούς πυλώνες ανέδειξε η ετήσια έρευνα της Grant Thornton για τη σχέση επιχειρηματικότητα και τεχνητής νοημοσύνης, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Future Unfold».

Η παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner και Head of Technology της Grant Thornton, βασίστηκε σε δείγμα 400 επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του ελληνικού ΑΕΠ, με 26% από τη βιομηχανία, 47% το εμπόριο και 27% τις υπηρεσίες. «Επιχειρήσεις, που πέρασαν από τον ενθουσιασμό της τεχνητής νοημοσύνης στη συνύπαρξη», σχολίασε η κυρία Αγγελοπούλου.

Digital Transition

Υπάρχει ωρίμανση χωρίς επιτάχυνση ή ψηφιακή κόπωση, είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα που έθεσε η έρευνα της Grant Thornton.

Οι επιχειρήσεις έχουν «χωνέψει πια» τι σημαίνει νέα τεχνολογία και αναζητούν κάτι συγκεκριμένο.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν οι πιο ψηφιακά ώριμες. Όμως η πραγματική έκπληξη έρχεται από τις μικρές, όπου η ωριμότητα «πετάει»: από 39% το 2023 σε 58% το 2025. Το Gen AI κάνει τα πρώτα του βήματα.

Digital Strategy

Το 93% των επιχειρήσεων έχει website και το 86% social media. Το e-shop ανεβαίνει από 32% (2024) στο 43% (2025).

Για πρώτη φορά, οι ΜμΕ δεν περιορίζονται στο να «επικοινωνούν ψηφιακά» αλλά πουλάνε ψηφιακά.

Η είσοδος Gen AI εφαρμογών αγγίζει το 14%, ενώ οι πρώτοι ΑΙ agents υπόσχονται αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη. «Δεν είναι τυχαίο πως από τα chatbots του 2024 περνάμε στους βοηθούς Gen AI», σημείωσε η κα. Αγγελοπούλου.

Παρ’ όλα αυτά, λιγότερες από τις μισές εταιρείες έχουν πραγματικά ξεκάθαρη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

Έξι στις 10 δεν μετρούν την απόδοση των τεχνολογικών επενδύσεων. «Μιλάμε για στρατηγική, αλλά λίγοι την έχουν. Τρέχουμε χωρίς κατεύθυνση», σχολίασε η κυρία Αγγελοπούλου.

Data

Το 57% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι συλλέγει δεδομένα. Όμως τα δεδομένα δεν είναι τόσο πλούσια όσο θα έπρεπε.

Μόνο 20% τα διαμοιράζεται αποτελεσματικά μέσα στον οργανισμό, ενώ μόλις 8% δίνει πραγματική έμφαση στο data collection.

AI

Δύο χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση, η ΑΙ έχει ήδη μπει δυναμικά στο DNA των επιχειρήσεων.

Ήδη 2 στις 10 επιχειρήσεις το ενσωματώνουν στα προγράμματα μετασχηματισμού, σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton.

Οι επενδύσεις ωστόσο παραμένουν συντηρητικές: Μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 45% σχεδιάζει να δαπανήσει μέχρι 150 χιλ. ευρώ στην επόμενη τριετία.

Security

Το βασικό ερώτημα της έρευνας είναι αν «μιλάμε όντως για ασφάλεια ή ψευδαίσθηση ασφάλειας», τόνισε η Partner και Head of Technology της Grant Thornton.

Η πραγματικότητα δείχνει χαμηλή ωριμότητα και στρατηγική, αλλά όχι ενιαίο σχέδιο κυβερνοασφάλειας. Κάτι που δείχνει πως η ΑΙ αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο και όχι ως επιταχυντής.

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν πως επενδύουν στην ασφάλεια, ωστόσο η πλειοψηφία διαθέτει βασικές αρχές ασφάλειας.

πώς θα συνδέεςι όλα αυτά για να δημιουργήσουν εμπειρία και όχι απλή παρουσία

Τι έδειξε η έρευνα της Grant Thornton

Όπως επισήμανε η Στέλλα Αγγελοπούλου, «αν πρέπει να μιλήσουμε για ένα τρίπτυχο, θα λέγαμε για στρατηγική-data-AI και ιδανικά με αυτή τη σειρά. Η επόμενη τριετία θα ξεχωρίσει τους leaders από τους followers και είναι η ώρα να διαλέξουμε πλευρά και να ενεργήσουμε ώστε να κάνουμε το ΑΙ έναν σημαντικό «μυ» της επιχειρηματικής οντότητας», κατέληξε η κυρία Αγγελοπούλου.

Πηγή: ΟΤ