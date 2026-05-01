Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη δεύτερη νίκη επί της Μονακό (vid)
Δείτε μέσα από την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός όσα έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Game 2 της σειρά με τη Μονακό στο ΣΕΦ.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 κόντρα στη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague και πλέον χρειάζεται μία ακόμη νίκη ώστε να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.
Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης με όσα έγιναν, πριν, κατά τη διάρκεια και το τέλος του αγώνα.
Από το βίντεο ξεχωρίζει φυσικά η εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου των Πειραιωτών, η παρουσία διάφορων προσωπικοτήτων όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ντάνιελ Ποντένσε, αλλά και ο Κάιλ Κούζμα, ενώ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι προσπάθειες των παικτών που πήραν ένα εύκολο αποτέλεσμα.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις