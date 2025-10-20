Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ» την Τρίτη (21/10) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Την παραμονή του αγώνα, ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στους Πειραιώτες.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός δεν σκέφτεται ακόμα το «Clasico» απέναντι στη Ρεάλ, καθώς τόνισε ότι η αναμέτρηση δεν θα είναι εύκολη, καθώς ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα.

Παράλληλα, ο Φερμίν αναφέρθηκε στην κατάστασή του ενόψει των δύο σημαντικών αγώνων, καθώς επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό, δηλώνοντας έτοιμος να βοηθήσει στο μέγιστο τον Χάνσι Φλικ, είτε ξεκινήσει στα παιχνίδια είτε περάσει ως αλλαγή. Τέλος, στήριξε τον συμπαίκτη του, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δέχεται έντονη κριτική για τη ζωή του εκτός γηπέδου.

Οι δηλώσεις του Φερμίν Λόπεθ

«Νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Προφανώς, είναι το Champions League και προερχόμαστε από μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πρέπει να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι, να διατηρήσουμε το μομέντουμ μας και να κερδίσουμε. Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί και πρέπει να παίξουμε με αυτούς που είναι διαθέσιμοι, οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίκτες.

Δεν σκεφτόμαστε πέρα από το αυριανό ματς. Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Προερχόμαστε από μια ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και πρέπει να επικεντρωθούμε στο αύριο, να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να επιστρέψουμε στις νίκες».

Για το ρόλο του στην ομάδα: «Νιώθω πολύ καλά και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ όσο χρειαστεί. Πάντα ένιωθα πολύ σημαντικός παίκτης, τόσο ως βασικός όσο και ως αναπληρωματικός. Πρέπει να παίζω όταν αποφασίσει ο προπονητής και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Μου ζητάει να πιέζω ψηλά, να παίζω απλά και να δημιουργώ ευκαιρίες. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και μπορώ να παίξω ως ακραίος ή επιθετικός μέσος όταν με χρειάζεται ο προπονητής. Έρχονται δύο σημαντικοί αγώνες και μια σπουδαία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είμαι βασικός, γιατί αυτή είναι η απόφαση του προπονητή, αλλά ό,τι και να μου συμβεί, θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και από τους δύο αγώνες».

Για τον Γιαμάλ: «Γνωρίζω τον Λαμίν από τότε που ήμασταν παιδιά και είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Όλοι θα μιλήσουν γι’ αυτόν και ο καθένας θα προσπαθήσει να πει διάφορα αρνητικά. Πρέπει να παραμείνει ήρεμος. Είναι ώριμος και προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε επειδή είναι πολύ σημαντικός. Αν είναι καλά αυτός, θα είναι και η ομάδα», είπε.