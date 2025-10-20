Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Η Μπαρτσελόνα ζει ξανά σε μια περίοδο όπου το παρασκήνιο μοιάζει πιο έντονο από το παιχνίδι της στο γήπεδο. Μετά από δύο συνεχόμενες σεζόν ζημιών —κάτι που, πριν την αλλαγή των καταστατικών από τον Ζοάν Λαπόρτα, θα σήμαινε υποχρεωτική παραίτηση— ο σύλλογος βυθίζεται σε μια νέα κρίση εμπιστοσύνης, αυτή τη φορά και στο ποδοσφαιρικό του οικοδόμημα. Ο πρόεδρος, παίζοντας όπως πάντα στα όρια, κατάφερε να αποσπάσει την έγκριση των socios σε μια συνέλευση όπου το οικονομικό έλλειμμα παρουσιάστηκε σχεδόν ως αναπόφευκτο κόστος της «αναγέννησης». Όμως πίσω από τις δηλώσεις και τους αριθμούς, το πραγματικό πρόβλημα μοιάζει να καίει στα αποδυτήρια.

Ο αθλητικός διευθυντής Ντέκο και ο πανίσχυρος σύμβουλος Αλεχάντρο Ετσεβαρία επιχείρησαν τις τελευταίες ημέρες να πείσουν τον προπονητή Χάνζι Φλικ να αλλάξει τη διάταξη της άμυνας, ζητώντας του να τη μετακινήσει δέκα μέτρα πιο πίσω. Η περίφημη «γραμμή Φλικ», η ψηλή αμυντική διάταξη που πέρυσι εντυπωσίασε, μοιάζει πλέον προβλέψιμη· οι αντίπαλοι έχουν βρει τρόπο να τη διασπούν με κάθετες πάσες στην πλάτη, εκμεταλλευόμενοι τα κενά των πλάγιων αμυντικών. Όμως ο Γερμανός τεχνικός παραμένει ανένδοτος. Θεωρεί πως το πρόβλημα δεν είναι ζήτημα τακτικής απόστασης αλλά έλλειψης αμυντικού πνεύματος από ορισμένους παίκτες.

«Ένα σύστημα δεν αποτυγχάνει, αποτυγχάνουν οι παίκτες όταν δεν το υπηρετούν», φέρεται να είπε στους συνεργάτες του. Ο Φλικ βλέπει μια ομάδα όπου ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν μπορεί να πιέσει, ο Λαμίν Γιάμαλ δεν θέλει να αμυνθεί και ο Ραφίνια παραμένει τραυματίας, αφήνοντας τον Μπάλντε εκτεθειμένο. Η εικόνα μιας Μπαρτσελόνα με κομμένα φτερά στην πειθαρχία και την ένταση στο γήπεδο συμπληρώνεται από τις συχνές εκρήξεις του προπονητή: η…αυτοαποβολή του στον αγώνα με τη Τζιρόνα και οι χειρονομίες προς την κερκίδα ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Η διοίκηση βλέπει με ανησυχία την κλιμάκωση. Ο Ντέκο προσπάθησε να μεσολαβήσει, ελπίζοντας πως ο βοηθός Μάρκους Τσοργκ θα μπορούσε να επηρεάσει τον προπονητή πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο Φλικ θεωρεί πως η δουλειά του δεν μπορεί να καθορίζεται από τα γραφεία της διοίκησης. Η ένταση κορυφώθηκε όταν, σε συνέντευξη Τύπου, απάντησε οργισμένα σε ερώτηση σχετικά με φήμες ότι του ζητήθηκε να μη τιμωρήσει τον Γιάμαλ για καθυστέρηση σε ομαδική συνάντηση: «Όποιος δεν τηρεί τους κανόνες, δεν παίζει», είπε με τόνο που προκάλεσε αναστάτωση στη διοίκηση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα — οικονομική πίεση, αγωνιστική αστάθεια και διοικητικές τριβές — που κάνει τον Φλικ να βιώνει την πρώτη του μεγάλη κρίση στην Καταλονία. Όπως γράφει ο Σαλβαδόρ Σόστρες στη La Vanguardia, «ο προπονητής καλείται να αποδείξει ότι η ηγεσία δεν είναι μόνο τακτική αλλά και ψυχολογία». Στη Μπαρτσελόνα των νεαρών σταρ, όπου οι εγωισμοί συχνά προηγούνται της ομαδικότητας, η διαχείριση των προσωπικοτήτων είναι εξίσου κρίσιμη με την τεχνική προσέγγιση.

Το ζήτημα πλέον ξεπερνά τα αποδυτήρια. Ο Λαπόρτα, με τους αριθμούς στο κόκκινο, χρειάζεται αγωνιστική επιτυχία για να κρατήσει ζωντανό το αφήγημά του περί «νέας εποχής». Ο Φλικ, από την πλευρά του, χρειάζεται χρόνο και στήριξη — πράγματα που σπανίζουν στη Μπαρτσελόνα όταν το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Στο φόντο, ένας σύλλογος που αναζητά ξανά ισορροπία ανάμεσα στη δόξα και την ταυτότητα, ανάμεσα στο ένστικτο του προπονητή και την εμμονή της διοίκησης να ελέγχει τα πάντα.

Η Μπαρτσελόνα του 2025 μοιάζει να βρίσκεται στο σταυροδρόμι ανάμεσα σε δύο κόσμους: εκείνον της ποδοσφαιρικής ιδέας και εκείνον της οικονομικής επιβίωσης. Αν ο Φλικ κατορθώσει να ενώσει ξανά τα κομμάτια, ίσως επιστρέψει η ηρεμία. Αν όχι, η «γραμμή Φλικ» κινδυνεύει να γίνει όχι απλώς μια τακτική επιλογή, αλλά η γραμμή ρήξης ενός συλλόγου που παλεύει με τον ίδιο του τον εαυτό.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό όμως είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Στο Τσάμπιονς Λιγκ η Μπαρτσελόνα μεταμορφώνεται…