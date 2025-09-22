Mεγάλη ανησυχία στην Μπαρτσελόνα: Αποχώρησε τραυματίας ο Φερμίν Λόπες

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 της Χετάφε, όμως στις τάξεις των μπλαουγκράνα υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Φερμίν Λόπες.

Ο νεαρός Ισπανός χαφ αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, έπεσε στο έδαφος, πιάνοντας τη βουβωνική χώρα του και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τι είπε ο Φλικ για τον τραυματισμό του Φερμίν Λόπες

Ο Χάνσι Φλικ μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέφερε πως δεν γνωρίζει το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Φερμίν Λόπες, λέγοντας ωστόσο πως η εικόνα του ήταν αρκετά ανησυχητική.

Ο Φερμίν Λόπες, αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την Δευτέρα, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού, με την Μπαρτσελόνα να μετράει ήδη σημαντικές απουσίες, με τους Γιαμάλ, Γκάβι και Μπαλντέ να έχουν τεθεί νοκ άουτ.