O Φλικ υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες στο Champions League»

Ο Χάνσι Φλικ παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45), για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Γερμανός τεχνικός αποθέωσε τους Πειραιώτες, μιλώντας για μια εξαιρετική ομάδα στην επίθεση, ενώ αναφέρθηκε και στις απουσίες λόγω τραυματισμών, των μπλαουγκράνα.

Όσα ανέφερε ο Φλικ

❝ We are in a tough situation, but I’m really happy that we won against Girona. There was a great mood in today’s training session. ❞ Hansi Flick pic.twitter.com/U6vfBCwrs8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2025

«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Αρκεί να κοιτάξεις τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός και πρόσθεσε:

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει ο Φεράν Τόρες να παίξει στο Clásico, όπως και ο Ραφίνια. Αυτό ελπίζουμε. Τελικά, όταν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση».