Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20 Οκτωβρίου 2025 | 09:47

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Ντάνι Γκαρθία παραχώρησε συνέντευξη για το σπουδαίο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που θα συναντήσει ο Ολυμπιακός, αλλά και στην κατάσταση που βρίσκονται οι «μπλαουγκράνα».

Ακόμη, ο Βάσκος μέσος του Ολυμπιακού μίλησε για την δύσκολη αποστολή των «ερυθρολεύκων» κόντρα στους «μπλαουγκράνα», όσο και για το ελληνικό πρωτάθλημα, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, την κόντρα με τον Παναθηναϊκό αλλά και τη ζωή του στην Ελλάδα. Ο 35χρονος μέσος παραδέχεται πως η πίεση για νίκες είναι συνεχής, καθώς όπως τόνισε ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος σύλλογος της Ελλάδας, όμως τη συγκρίνει με εκείνη που βίωνε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντάνι Γκαρθία:

Πώς είναι η εμπειρία σου στην Ελλάδα στη δεύτερη σεζόν σου εκεί; Πώς βιώνεις το ποδόσφαιρο στη χώρα;

«Υπέγραψα για έναν χρόνο και ανανέωσα για άλλον έναν. Έχω συναντήσει επίπεδο καλύτερο απ’ ό,τι περίμενα — και φέτος το πρωτάθλημα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Οι μικρότερες ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά και γενικά είναι μια χώρα όπου ζεις πολύ όμορφα και όπου ο αθλητισμός έχει ιδιαίτερη σημασία».

Με δεδομένο πόσο παθιασμένοι είναι οι Έλληνες, σας αναγνωρίζουν περισσότερο στον δρόμο απ’ ό,τι στο Μπιλμπάο;

«Περίπου το ίδιο. Εδώ η τεράστια πλειονότητα υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, οπότε με αναγνωρίζουν πιο εύκολα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με σταματούν συνέχεια».

Μένεις κοντά στον Πειραιά;

«Ζούμε στη Γλυφάδα, στην παραλία, περίπου 13 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Προπονούμαστε κοντά στον Πειραιά».

Νιώθεις τη μεγάλη αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό στην πόλη;

«Όχι ιδιαίτερα. Αυτό λέγεται, αλλά στην πραγματικότητα όταν βρίσκεσαι εδώ, ακόμα και οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε χαιρετούν στον δρόμο. Η αντιπαλότητα περιορίζεται κυρίως μέσα στο γήπεδο και στις εξέδρες».

Πέρυσι κατακτήσατε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Υπάρχει μεγάλη πίεση για νέες επιτυχίες;

«Είμαστε η μεγάλη ομάδα της Ελλάδας και έχουμε την υποχρέωση να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό, ξέρεις την πίεση που θα έχεις — όμως δεν διαφέρει πολύ απ’ αυτή που ένιωθα στο Μπιλμπάο. Πέρυσι όλα πήγαν εξαιρετικά και ελπίζουμε να το επαναλάβουμε, γιατί διαθέτουμε ομάδα που μπορεί να το πετύχει».

Πώς προέκυψε η πρόταση; Σας πήρε τηλέφωνο ο Μεντιλίμπαρ;

«Ναι, και τον πήρα κι εγώ. Ήθελα μια εμπειρία στο εξωτερικό με την οικογένειά μου, και δεν ήμουν σίγουρος αν η Αθλέτικ ήθελε να συνεχίσει μαζί μου. Οι διαπραγματεύσεις τραβούσαν και από τις δύο πλευρές, οπότε πήρα τη σωστή απόφαση να έρθω στην Αθήνα».

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι κάτι σαν θρύλος στον Ολυμπιακό. Μίλησες μαζί του πριν πας στην ομάδα;

«Ναι, είχαμε μια συζήτηση. Μου είπε να σκεφτώ το μέλλον μου και μου μίλησε και για το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός. Είχα συνομιλία και με τον «Μέντι» και το επιτελείο του για το τι θα συναντούσα εδώ. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με εξαιρετικές εγκαταστάσεις, και η ζωή στην Αθήνα είναι υπέροχη εμπειρία. Αν έπρεπε να διαλέξω άλλο μέρος πέρα από το Μπιλμπάο για να ζήσω, μάλλον θα ήταν εδώ. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι — κι εγώ, και η γυναίκα μου, και η κόρη μας».

Μιλάς πλέον ελληνικά;

«Η πλειονότητα του κόσμου μιλά αγγλικά, ακόμα και στον δρόμο, και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ να βελτιωθώ. Στην Ισπανία δεν έχουμε τόσο υψηλό επίπεδο στα αγγλικά όσο σε άλλες χώρες».

Ο Μεντιλίμπαρ κάνει τις ομιλίες του στα αγγλικά;

«Όχι, στα ισπανικά. Έχει μεταφραστή, αλλά οι περισσότεροι παίκτες τον καταλαβαίνουν πάνω-κάτω. Υπάρχουν αρκετοί Πορτογάλοι, Αργεντινοί και Βραζιλιάνοι που μιλούν ισπανικά, και οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν εύκολα τι θέλει να πει. Δεν υπάρχει πρόβλημα»,

Ηρθες στην ομάδα λίγο μετά την κατάκτηση του Conference League. Υποθέτω ότι ο Μεντιλίμπαρ θεωρείται σχεδόν θρύλος στον σύλλογο;

«Ναι, τόσο εκείνος όσο και ο Βαλβέρδε έχουν γράψει ιστορία εδώ. Και ως άνθρωποι, έχουν κερδίσει τον κόσμο με τον τρόπο που είναι και που επικοινωνούν. Μου το λένε συνεχώς οι φίλαθλοι».

Πώς είναι η καθημερινότητα μαζί του;

«Όπως πάντα. Είναι η πέμπτη χρονιά που συνεργάζομαι μαζί του, μετά τα τρία χρόνια στην Έιμπαρ. Οι απαιτήσεις του είναι τεράστιες. Οι παίκτες το ξέρουν — στη μιάμιση ώρα της προπόνησης πρέπει να τα δίνουμε όλα, γιατί αυτό του αρέσει. Θέλει προπονήσεις με ρυθμό και ένταση, γιατί πιστεύουμε ότι ο τρόπος που δουλεύουμε μέσα στην εβδομάδα φαίνεται στο γήπεδο το Σαββατοκύριακο».

Λένε πως είναι λίγο «παλιάς σχολής», χωρίς πολλή τεχνολογία και βίντεο. Ισχύει;

«Έτσι φαίνεται απ’ έξω, αλλά προσαρμόζεται διαρκώς. Κάνουμε ανάλυση βίντεο όπως όλοι οι σύγχρονοι σύλλογοι».

Κάποιοι τον συγκρίνουν με τον Λουίς Αραγονές. Είναι δίκαιο;

«Νομίζω πως αυτοί που το λένε δεν έχουν υπάρξει ποτέ στα αποδυτήριά του».

Ο Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν φοβήθηκε, ούτε απέναντι στην καλύτερη Μπαρτσελόνα της ιστορίας. Παραμένει πιστός στην ίδια φιλοσοφία;

«Ναι. Ενάντια στην Άρσεναλ παίξαμε με το δικό μας στιλ και δεν πρόκειται να το αλλάξουμε. Πιστεύουμε απόλυτα στην ιδέα μας».

Τι χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό και το 4-2-3-1 του;

«Όσοι είναι από τη Βαρκελώνη ξέρουν τι αρέσει στον Μεντιλίμπαρ: πίεση ψηλά, γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, δημιουργία φάσεων το συντομότερο δυνατό, παιχνίδι τόσο από τον άξονα όσο και από τα άκρα. Πάνω απ’ όλα, θέλει η ομάδα να είναι έντονη και επιθετική».

Περιμένετε ένα παιχνίδι παρόμοιο με το 2-0 στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ;

«Δύσκολο να πω. Η Άρσεναλ κάνει πολύ γρήγορες μεταβάσεις, η Μπαρτσελόνα όχι τόσο. Θα είναι εξίσου δύσκολο ματς, γιατί ο Μπάρτσα έχει παίκτες εξαιρετικής ποιότητας».

Παρακολουθείς τη Μπαρτσελόνα;

«Ναι, φαίνεται η επιρροή του Φλικ και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στο ματς με τη Νιούκαστλ είχαν δύσκολες στιγμές, αλλά αντέδρασαν και επέβαλαν το παιχνίδι τους. Όταν το κάνουν αυτό, είναι δύσκολο να τους σταματήσεις».

Έχετε χρειαστεί ποτέ να μαρκάρετε man to man;

«Ναι, όταν είχαμε τον Μπερίτσο στην Αθλέτικ. Θυμάμαι ένα ματς στη Βαρκελώνη (1-1 το 2018) που μου είπε ότι, αν έπαιζε ο Μέσι, θα τον μαρκάρω εγώ, αλλά τελικά έμεινε στον πάγκο και τη γλίτωσα. Κατέληξα να μαρκάρω τον Ράκιτιτς».

Στη Σεβίλλη είδαμε τον Αλμέιδα να κάνει κάτι παρόμοιο με Πέδρι και Ντε Γιονγκ. Σας ξάφνιασε;

«Όχι, γιατί το έκανε και πέρυσι στην ΑΕΚ. Εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι, τον γνωρίζαμε».

Αν σας ζητούσε να το επαναλάβετε;

«Ό,τι πει ο προπονητής, αλλά δεν νομίζω να το κάνει, γιατί δεν είναι μέρος της φιλοσοφίας μας».

Παίξατε στο Μπιλμπάο με τον Ινίγο Μαρτίνεθ, που τώρα λείπει στη Μπαρτσελόνα. Μιλάτε ακόμα;

«Ναι, είμαστε πολύ καλοί φίλοι, έχουμε περάσει και καλοκαίρια μαζί. Είναι φυσιολογικό να λείπει, γιατί παρότι ο Μπάρτσα έχει καλούς στόπερ, η ανταγωνιστικότητα και η επιθετικότητα του Ίνιγκο δύσκολα βρίσκονται αλλού. Όμως ο Μπάρτσα έχει παίκτες κορυφαίου επιπέδου και θα τα καταφέρει».

Πώς ηγούνταν ο Ίνιγκο στα αποδυτήρια της Αθλέτικ;

«Αν και φωνάζει, είναι περισσότερο τύπος που δίνει το παράδειγμα στην προπόνηση, με την ένταση και την αφοσίωσή του».

Από τους παίκτες που αντιμετωπίσατε στη Μπαρτσελόνα, ποιος σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο;

«Όλοι θα πουν Μέσι, αλλά για μένα ο Μπουσκέτς έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στον έλεγχο του ρυθμού και στο πρέσινγκ. Ήταν πάντα τιμή να παίζεις εναντίον του, και τον σέβομαι πολύ για τη συμπεριφορά του απέναντι σε όλους. Έκανε απίστευτη καριέρα και άφησε τεράστιο αποτύπωμα σε όλους τους μέσους και γενικά στο ποδόσφαιρο».

Τώρα γίνεται πολύς λόγος για τον Ντε Γιονγκ.

«Ναι, ο τρόπος που κρατά την μπάλα, αλλάζει ρυθμό και παίζει, δείχνει παίκτη πολύ υψηλού επιπέδου. Δεν είχε πολλή συνέχεια λόγω τραυματισμών, αλλά τώρα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα».

Αν μπορούσατε να επιλέξετε έναν παίκτη της Μπαρτσελόνα που να μην αγωνιστεί την Τρίτη;

«Τον Πέδρι — είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους κορυφαίους μέσους στον κόσμο».

Και τέλος, ποιον είχε ως πρότυπο ποδοσφαιριστή;

«Ως Βάσκος, πάντα μου άρεσε ο Τσάμπι Αλόνσο, και επίσης ο Στίβεν Τζέραρντ. Εκείνη την εποχή έβλεπα όλους τους αγώνες της Λίβερπουλ».

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο