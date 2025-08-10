Ντάνι Γκαρθία: «Συνεχίζουμε με τις ίδιες φιλοδοξίες που είχαμε και πέρσι»

Ο Ολυμπιακός έδωσε το έβδομο φιλικό του στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, το μεσημέρι της Κυριακής (9/8), κόντρα στην Ουνιόν στο Βερολίνο (νίκη με 1-0), με τον Ντάνι Γκαρθία να μιλά στην κάμερα του Olympiacos TV, μετά το ματς.

Ο Ισπανός μέσος, στάθηκε στην εικόνα των Πειραιωτών στα μέχρι τώρα φιλικά, τις φιλοδοξίες που έχει ο σύλλογος ενόψει της νέας σεζόν, αλλά και στα δύο τελευταία φιλικά επιπέδου Champions League, με Νάπολι (14/8, 19:00) και Ίντερ (16/8, 21:30).

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντάνι Γκαρθία

«Αντιμετωπίζαμε μια σκληρή ομάδα, ξέραμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Είναι μια δυνατή έδρα, αναφορικά με την φυσική κατάσταση, η οποία προσπαθεί να αγωνιστεί ξεκινώντας από πίσω. Εμάς μας ταιριάζουν αυτές οι ομάδες και έτσι ολοκληρώσαμε τις 20 μέρες μας στην Ολλανδία, με ένα απαιτητικό παιχνίδι, που μας πήγε καλά.

Νομίζω πως από τότε που ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας, ήμασταν ακριβώς όπως τελειώσαμε την περασμένη σεζόν, με προπονήσεις υψηλής έντασης. Οι νέοι παίκτες μπήκαν πολύ καλά στην ομάδα, τους εξηγήσαμε την ιδέα που έχει ο προπονητής μας και μπήκαν πολύ καλά.

Ήταν λοιπόν 20 μέρες με δυνατές προπονήσεις και καλές εντυπώσεις στα φιλικά. Νομίζω πως κάναμε καλά παιχνίδια. Μας μένει μία τελευταία εβδομάδα με δύσκολα παιχνίδια και ελπίζουμε να πάμε το ίδιο καλά. Συνεχίζουμε με τις ίδιες φιλοδοξίες που είχαμε και πέρσι. Φέτος θα παίξουμε στο Champions League, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Θα παλέψουμε για όλα και ό,τι περιμένει ο κόσμος από εμάς θα προσπαθήσουμε να του το δώσουμε».