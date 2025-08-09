sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 18:28

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Το έβδομο φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του έδωσε ο Ολυμπιακός, που αντιμετώπισε την Ουνιόν στο Βερολίνο και επικράτησε 1-0, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

Επόμενο τεστ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με… άρωμα Champions League κόντρα στη Νάπολι, στην Ιταλία, την ερχόμενη Πέμπτη (14/8, 19:00). Ανησυχία για Ζέλσον Μάρτινς και Τσικίνιο που αποχώρησαν με ενοχλήσεις, ενώ και ο Έσε αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα μετά από χτύπημα που δέχτηκε.

Ανώτεροι στο πρώτο μέρος οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς σαν να παίζει επίσημο παιχνίδι και σε αυτό βοήθησε και η Ουνιόν, η οποία κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα. Πολλές μονομαχίες και δυνατά μαρκαρίσματα στα πρώτα λεπτά, με την πρώτη καλή στιγμή να είναι για τους Πειραιώτες.

Στο 18ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Καμπελά, ο Κοστίνια έδωσε κεφαλιά πάσα στον Έσε, αυτός βρήκε τον Ελ Κααμπί στο δεύτερο δοκάρι, που πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ρένο απομάκρυνε σε κόρνερ. Δέκα λαπτά μετά, οι Ερυθρόλευκοι απείλησαν και πάλι, όταν ο Καμπελά γέμισε από τα δεξιά, αλλά η κεφαλιά του Κοστίνια κατέληξε άουτ.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο προσκήνιο. Στο 39’ ο Τσικίνιο εκτέλεσε απευθείας φάουλ, με τη μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ρένο, ενώ στο 42ο λεπτό, ο Ελ Κααμπί έφυγε στην αντεπίθεση, ο Ρένο τον νίκησε στο τετ-α-τετ και στη συνέχεια της φάσης μπλόκαρε τη μπάλα μετά από γύρισμα του Μάρτινς.

«Καθάρισε» με Τσικίνιο στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός

Στο ίδιο τέμπο και το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Ολυμπιακός μπήκε με όρεξη να επιβάλλει το ρυθμό του και στο Ο Μάρτινς έφυγε με καλές προϋποθέσεις στην αντεπίθεση, όμως δεν μπόρεσε να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο με την μπάλα να περνάει άουτ.

Η Ουνιόν δεν είχε πολλές προσπάθειες να απειλήσει και όποτε το έκανε η «ερυθρόλευκη» άμυνα είχε… απάντηση όπως στη φάση του 59ου λεπτού όταν ο Καλογερόπουλος με ωραία προβολή στα πόδια του αντιπάλου του, παραχώρησε πλάγιο.

Στο 72’ η Ουνιόν προσπάθησε να απειλήσει με μία σέντρα από τα δεξιά, ο Σέφερ έκανε την προβολή υπό την πίεση του Καλογερόπουλου, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε την μπάλα. Λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 74ο λεπτό, ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, όταν υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Μουζακίτη και με έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή και αριστερά, έκανε το 1-0.

Η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή για την Ουνιόν, ήρθε στο 77ο λεπτό, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε την προβολή του Λιούμπιτσιτς. Στο 86’, μετά από λάθος του Λιούμπιτσιτς στην περιοχή της Ουνιόν, ο Ελ Κααμπί επιχείρησε να σκοράρει με γυριστό αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Από’ κει και πέρα το ματς «έσβησε», ο Ολυμπιακός φεύγει από το Βερολίνο με την έκτη του νίκη σε επτά φιλικές αναμετρήσεις και προετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι (14/8, 19:00) και Ίντερ (16/8, 21:30).

Ουνιόν Βερολίνου: Ρένο, Τρίμελ, Ντόεκι, Κέρφελντ, Ρόδε, Κεντίρα, Σάφερ, Χάμπερερ, Ίλιτς, Μπούρκε, Σκοβ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο (66′ Βέζο), Μουζακίτης, Έσε (46′ Γκαρθία), Τσικίνιο, Μαρτίνς (66′ Μασούρας), Καμπελά, Ελ Κααμπί.

World
Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

Δασμοί Τράμπ: Ποιος τους πληρώνει και ποιος τους εισπράττει

