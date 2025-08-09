Ολυμπιακός: «Κεραυνός» από τον Τσικίνιο και 1-0 επί της Ουνιόν! (vid)

Με ένα απίθανο γκολ του Τσικίνιο στο 74’, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στο φιλικό με την Ουνιόν στο Βερολίνο.

Ο Μουζακίτης έδωσε στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό και αυτός με δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα… συστημένη στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει τερματοφύλακα της Ουνιόν.

Το σουτ ήταν τόσο δυνατό, που ο Λένο όσο και αν προσπάθησε, δεν κατάφερε να αποκρούσει, με τον Τσικίνιο να ανοίγει το σκορ. Ενα εντυπωσιακό γκολ από τον Τσικίνιο, που σκόραρε για δεύτερη φορά στη φετινή προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς είχε βάλει γκολ και στο φιλικό με την Χέρενφεν.