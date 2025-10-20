Η Μπαρτσελόνα των πολλών προβλημάτων τραυματισμού, υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45) τον Ολυμπιακό, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χάνσι Φλικ πιθανότατα δεν θα υπολογίζει σε ακόμη έναν παίκτη.

Μετά τους Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Γκαρθία, Λεβαντόφσκι, Ραφίνια και Φεράν Τόρες, πρόβλημα προέκυψε και με τον Αντρέας Κρίστενσεν.

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, ο Δανός στόπερ δεν προπονήθηκε σήμερα (20/10) με την υπόλοιπη ομάδα, αφού πήγε μεν στο προπονητικό κέντρο, όπως αναφέρουν, αλλά μετά από λίγο αποχώρησε.

❗️Andreas Christensen went to the training group but he returned home without training because he was not feeling well. He is not ruled out of tomorrow’s match. Via (🟢): @FCBRAC1 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 20, 2025

Εκτός και ο Φεράν Τόρες για την Μπαρτσελόνα

Ο Φεράν Τόρες τέθηκε νοκ άουτ σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, με αποτέλεσμα να μην προπονηθεί.