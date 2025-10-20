Μπαρτσελόνα: Νοκ-άουτ ο Φεράν Τόρες με Ολυμπιακό – Πρόβλημα και με Κρίστενσεν
Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα της Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού, με τον Χάνσι Φλικ να έχει ακόμη έναν τραυματία στο ρόστερ του…
- Οι ΗΠΑ κατηγορούμενες ότι επιχείρησαν να χακάρουν την επίσημη κινεζική ώρα
- Δικαστική απόφαση ίσως φέρνει το τέλος του αμαρτωλού Pegasus
- Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μητέρα του
- Ζαλίζουν οι τιμές στα νεόδμητα στα νότια προάστια - Πάνω από 6.600 ευρώ/τ.μ. στη Γλυφάδα
Η Μπαρτσελόνα των πολλών προβλημάτων τραυματισμού, υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45) τον Ολυμπιακό, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χάνσι Φλικ πιθανότατα δεν θα υπολογίζει σε ακόμη έναν παίκτη.
Μετά τους Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Γκαρθία, Λεβαντόφσκι, Ραφίνια και Φεράν Τόρες, πρόβλημα προέκυψε και με τον Αντρέας Κρίστενσεν.
Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, ο Δανός στόπερ δεν προπονήθηκε σήμερα (20/10) με την υπόλοιπη ομάδα, αφού πήγε μεν στο προπονητικό κέντρο, όπως αναφέρουν, αλλά μετά από λίγο αποχώρησε.
❗️Andreas Christensen went to the training group but he returned home without training because he was not feeling well. He is not ruled out of tomorrow’s match.
Via (🟢): @FCBRAC1
— Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 20, 2025
Εκτός και ο Φεράν Τόρες για την Μπαρτσελόνα
Ο Φεράν Τόρες τέθηκε νοκ άουτ σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, με αποτέλεσμα να μην προπονηθεί.
🚑 (FERRAN): Ferran Torres is a serious doubt for tomorrow’s match against Olympiacos. The fact that he did not train with the group yesterday either suggests that he is still not 100% fit.
The player is still suffering from discomfort from the muscle overload he got during the… pic.twitter.com/XN4gMtc959
— Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 20, 2025
- Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
- Παναθηναϊκός: Αυτοί θα είναι οι βοηθοί του Ράφα Μπενίτεθ
- H Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο να αποβάλλει τη Βιλερμπάν!
- O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
- Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
- O Φλικ υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες στο Champions League»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις