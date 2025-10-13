Νέο πρόβλημα για την Μπαρτσελόνα: Ενοχλήσεις ο Φεράν Τόρες πριν τον Ολυμπιακό

Τα προβλήματα τραυματισμών στην Μπαρτσελόνα συνεχίζονται, αυτή τη φορά με τον Φεράν Τόρες. Ο 25χρονος επιθετικός ένιωσε μυϊκές ενοχλήσεις μετά τον αγώνα της Ισπανίας με τη Γεωργία και τέθηκε εκτός για την αναμέτρηση απέναντι στη Βουλγαρία την Τρίτη (14/10).

Ο Τόρες αναμένεται να επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ούτως ώστε να γίνει γνωστό το διάστημα που θα απουσιάσει από το σύνολο του Χάνσι Φλικ, μία εβδομάδα πριν την αναμέτρηση για το Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό (21/10).

Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα που προκύπτει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων για τους «Μπλαουγκράνα», καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα, αποχώρησε από την Εθνική Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο, με πρόβλημα στη γάμπα και δεν θα προλάβει τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».

Δείτε την ανάρτηση για τον Φεράν Τόρες

‼️ ÚLTIMA HORA 🏥 Ferran Torres, desconvocat amb la @SEFutbol per una sobrecàrrega muscular ❌ El davanter no jugarà el pròxim partit contra Bulgària i torna cap a Barcelona #FCBlive pic.twitter.com/1wExmrtkwr — Què T’hi Jugues (@QueThiJugues) October 13, 2025

Τα θετικά νέα για την Μπαρτσελόνα είναι ότι θα έχει το πιθανότερο διαθέσιμο τον Λαμίν Γιαμάλ, ωστόσο η απουσία του Φεράν Τόρες είναι σημαντική, καθώς αποτελεί τον δεύτερο επιθετικό της ομάδας, πίσω από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Στη φετινή σεζόν έχει σκοράρει 5 γκολ και έχει δώσει μία ασίστ στα 10 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.