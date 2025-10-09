«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Η Μπαρτσελόνα και ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ προχώρησαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Ολλανδού μέσου μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 28χρονος διεθνής έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της μεσαίας γραμμής, αποτελώντας έναν από τους πιο αξιόπιστους ποδοσφαιριστές της τελευταίας πενταετίας στην Μπαρτσελόνα. Ο Χάνσι Φλικ φαίνεται να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του άξονα στον Ντε Γιόνγκ, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από την αγωνιστική του σταθερότητα και την ηγετική του παρουσία στο γήπεδο.

Το προηγούμενο συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι του 2026, προκαλώντας συζητήσεις για το μέλλον του, όμως πλέον οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Από το 2019 που μετακόμισε στη Βαρκελώνη, ο Ντε Γιόνγκ έχει πραγματοποιήσει 267 εμφανίσεις, με απολογισμό 19 γκολ και 24 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ισπανίας και δύο Σούπερ Καπ. Η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει πως παραμένει βασικό κομμάτι του σχεδίου της Μπαρτσελόνα για τα επόμενα χρόνια.

