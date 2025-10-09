Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»
Η La Liga μεταφέρει το ματς Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα να κάνει λόγο για «μεγάλη ευκαιρία», αλλά τους ποδοσφαιριστές να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια.
Ο Ζοάν Λαπόρτα και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα χαιρέτησαν την απόφαση της La Liga να μεταφέρει την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για διεθνή προώθηση του ισπανικού πρωταθλήματος και ενίσχυση της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» μίλησε για μια σημαντική ευκαιρία θεωρώντας τη θετική τόσο για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου όσο και για τη σύνδεση με το αμερικανικό κοινό.
Οι δηλώσεις του Λαπόρτα
«Ανυπομονούμε να συναντήσουμε ξανά όλους τους υποστηρικτές μας στις ΗΠΑ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη LaLiga γι’ αυτή την ευκαιρία να φτάσουμε κοντά σε μια από τις κύριες στρατηγικές αγορές για το κλαμπ.Επισκεπτόμαστε πολλά χρόνια τις ΗΠΑ και πάντοτε αισθανόμασταν το πάθος των οπαδών της Μπαρτσελόνα που ξυπνά στις ΗΠΑ. Ξέρουμε ότι έχουμε εκατομμύρια φίλους σε όλο τον κόσμο. Θα είναι σπουδαίο και για τις δύο ομάδες αυτό το παιχνίδι»
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα
FC Barcelona Statement pic.twitter.com/s0cfprbStJ
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2025
Ωστόσο, οι αντιδράσεις μέσα στα αποδυτήρια ήταν έντονες. Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκεια των παικτών, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση πλήττει την ισορροπία του πρωταθλήματος.
«Δεν μου αρέσει που θα πάμε εκεί να παίξουμε και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την απόφαση. Δεν το θεωρώ δίκαιο για τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα δεν έχουμε μόνο να παίξουμε εκτός έδρας, αλλά και σε ουδέτερη έδρα. Δεν μου αρέσει και δεν είναι καθόλου καλό για τους ποδοσφαιριστές».
Η UEFA, από τη μεριά της, κράτησε αποστάσεις από την απόφαση της LaLiga, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για πρακτική που θα πρέπει να καθιερωθεί στην Ευρώπη.
Παρότι η Μπαρτσελόνα βλέπει το ταξίδι στο Μαϊάμι ως ευκαιρία για περαιτέρω εξωστρέφεια και προβολή του brand της, οι αντιρρήσεις των παικτών αναδεικνύουν ένα ξεκάθαρο χάσμα ανάμεσα στις εμπορικές επιδιώξεις των διοικήσεων και στις αγωνιστικές ανάγκες των ομάδων.
