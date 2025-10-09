Ο γρίφος της νέας φανέλας με το «9» στην Μπαρτσελόνα και η επιθυμία του Γκιρασί
Ο Γκιρασί έχει ενημερώσει την Ντόρτμουντ για την επιθυμία του να ενταχθεί είτε στη Ρεάλ Μαδρίτης είτε στην Μπαρτσελόνα
Των φρονίμων τα παιδιά… Η Μπαρτσελόνα κοιτάζει από τώρα για το επόμενο καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να αποχωρήσει όταν λήξει το συμβόλαιό του. Ετσι θα προκύψει γρίφος για τη φανέλα με το «9». Αυτή τη στιγμή για τον αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι μια λύση του γρίφου μπορεί να είναι ο επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Σερχού Γκιρασί. Είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί.
Στην Μπαρτσελόνα, φαίνεται, ότι ο Γκιρασί σημείωσε χατ τρικ ως αντίπαλος με τη φανέλα της Ντόρτμουντ την περασμένη σεζόν στο Champions League. Ο 29χονος επιθετικός έχει σταθερά καλή απόδοση και βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα από το 2023, έχοντας πετύχει 74 γκολ σε 88 αγώνες για τη Στουτγάρδη και την Ντόρτμουντ.
Το επίπεδο της απόδοσής του τον έχει κάνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον του Χάνσι Φλικ, ο οποίος τον θέλει ως τον νέο του βασικό επιθετικό από το καλοκαίρι του 2026. Ο Γκιρασί βρίσκεται στο κάδρο της Μπαρτσελόνα για να πάρει τη φανέλα με το «9», με την Bild (μέσω MD) να αναφέρει ότι η Ντόρτμουντ είναι έτοιμη να τον αφήσει να φύγει εάν λάβει προσφορά 65 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκιρασί έχει ενημερώσει την Ντόρτμουντ για την επιθυμία του να ενταχθεί είτε στη Ρεάλ Μαδρίτης είτε στην Μπαρτσελόνα, γι’ αυτό και από τη Ντόρτμουντ συμφώνησαν να μειώσουν την τιμή που ζητούν για αυτούς τους δύο συλλόγους από 100 εκατομμύρια ευρώ σε 65 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, και ο αθλητικός διευθυντής Ντέκο δεν είναι τόσο πρόθυμοι να αποκτηθεί ο Γκιρασί ως αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι, όμως κλειδί είναι η επιθυμία του Φλικ, ειδικά αν η τιμή που ζητά η Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χουλιάν ‘Αλβαρες είναι… εκτός εμβέλειας.
