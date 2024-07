Ανακοίνωσε τον Γκιρασί η Ντόρτμουντ (pic)

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον επιθετικό της Γουινέας, Σερχού Γκιρασί, από τη Στουτγάρδη με τετραετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε σήμερα (18/7) ο γερμανικός σύλλογος.

Ο 28χρονος Γκιρασί, ήταν ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Bundesliga την περασμένη σεζόν με 28 γκολ σε 28 εμφανίσεις, οκτώ λιγότερο από τον Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου.

Είναι ο δεύτερος παίκτης της Στουτγάρδης που εντάσσεται στη Ντόρτμουντ αυτόν τον μήνα μετά τον αμυντικό Βαλντεμάρ Άντον.

«Κάθε παιδί που ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο στον κόσμο γνωρίζει αυτόν τον σύλλογο, ξέρει τις μαύρες και κίτρινες φανέλες, ξέρει τον κίτρινο τοίχο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για όλα αυτά», ανέφερε ο Γκιρασί και πρόσθεσε: «Ήρθα εδώ για να κερδίσω τίτλους, αυτό είναι που με οδηγεί».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, δήλωσε ότι οι ικανότητές του Γκιρασί ξεπερνούν το σκοράρισμα: «Ως επιθετικός, φυσικά θα κριθεί από τα γκολ του, ο ρόλος που παίζει στο…κυνηγητό των αντιπάλων δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτοπροσδιορίζεται ως πραγματικός παίκτης της ομάδας», είπε.

Η Ντόρτμουντ, η οποία έφτασε στον τελικό του Champions League την περασμένη σεζόν, ξεκινά τη διαδρομή της στο γερμανικό πρωτάθλημα εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 24 Αυγούστου.

Borussia Dortmund have strengthened their attack with the signing of 28-year-old Serhou Guirassy from VfB Stuttgart 🙌

The Guinea international striker has signed a four-year contract ✍️ pic.twitter.com/PG63gMZhJr

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 18, 2024