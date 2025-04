Απίστευτο: Ο χειριστής του VAR στοιχημάτιζε εν ώρα αγώνα! (pic)

Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα σε αγώνα του βουλγάρικου πρωταθλήματος ανάμεσα στις ΤΣΣΚΑ και Λοκομοτίβ Σόφιας.

Συγκεκριμένα, στα πλάνα που δείχνει η τηλεόραση από το βανάκι του VAR πριν από κάθε αγώνα, διακρίνεται ο χειριστής του να… «σκρολάρει» σε γνωστή στοιχηματική εταιρία!

Φυσικά, μόλις αντιλήφθηκε ότι τον δείχνει η κάμερα, αμέσως έκρυψε το κινητό του, όμως ο φακός είχε ήδη καταγράψει το γεγονός που πλέον κάνει τον γύρο του κόσμου.

VAR operator was betting during the match 🤦‍♂️🤯

An employee was caught on the broadcast of the Bulgarian match between CSKA and Lokomotiv: it was noticed that he was using a betting app. When he saw himself on live TV, the man quickly hid his phone.

Even though he’s just a… pic.twitter.com/CU4kgy9Yai

