Δημοσιεύτηκε ο διάλογος διαιτητή-VAR για το πέναλτι της Ατλέτικο: «Δεν φαίνεται καθαρά, αλλά θα το δώσω»

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ατλέτικο έδωσαν μεγάλη μάχη με πολύ ένταση και «ξύλο» στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη La Liga.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1), αλλά μια από τις κομβικές φάσεις προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες. Πρόκειται για το πέναλτι του Τσουαμενί πάνω στον Σαμού Λίνο στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Αργεντινός επιθετικός των «ροχιμπλάνκος», Χουλιάν Άλβαρες, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Σιμεόνε.

Μετά το τέλος του αγώνα, το Movistar+ αποκάλυψε τον ήχο της συνομιλίας μεταξύ του διαιτητή του αγώνα, Σότο Γκράδο, και του διαιτητή VAR, Ρικάρντο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα.

«Σότο, σου προτείνω ένα OFR (On-Field Review) για να αξιολογήσεις ένα πιθανό πέναλτι», ανέφερε αρχικά ο υπεύθυνος του VAR. Ο Σότο Γκράδο πηγαίνει στο VAR, όπου ο ντε Μπούργος Μπενγκοετσέα του δείχνει τις εικόνες: «Αυτή είναι η φάση, την έχω σκαναρισμένη, δεν είναι πολύ καθαρή, αλλά μετά θα σου δείξω μια με καλύτερη ποιότητα. Τώρα θα σου δείξω μια με περισσότερη καθαρότητα, για να δεις το πάτημα».

Relevo — Leaked conversation between Grado and Burgos on VAR :

Grado: «I want more pictures to be more sure.»

Burgos: «There are no additional pictures.»

Grado: «Okay! I’ll call it a penalty for step-over.»

*this video wasn’t showed to the referee

