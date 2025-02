Απίθανα πράγματα: Το VAR χρησιμοποίησε κάμερα σε… στύλο φωτισμού (Pics, Vids)

Νομίζετε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται ο κακός χαμός με τη διαιτησία; Νομίζετε ότι έχουμε το προνόμιο των ανακοινώσεων από τις ομάδες; Νομίζετε ότι το «χαλασμένο» VAR είναι μόνο ελληνικό προνόμιο; Κάνετε λάθος. Διότι οι Πορτογάλοι μας ξεπέρασαν. Και το έφτασαν σε άλλο επίπεδο. Με αφορμή, λοιπόν, την ανακοίνωση του πορτογαλικού συνδρομητικού καναλιού «SportTV» ότι η κάμερα που επικύρωσε το γκολ του Ντιομαντέ της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας δεν ανήκε στο κανάλι, αλλά ήταν τοποθετημένη σε… στύλο φωτισμού, η Μπενφίκα και η Πόρτο επέκριναν τη διαιτησία του ισόπαλου αγώνα της Σπόρτινγκ στο Αβες.

Η επίσκεψη της Σπόρτινγκ στην έδρα της AVS (2-2) είχε τα πάντα: ένα προβάδισμα δύο γκολ που χάθηκε, τους πρωταθλητές Πορτογαλίας να δυσκολεύονται εκτός έδρας, ένα πέναλτι και μια αποβολή. Ωστόσο, καμία φάση δεν προκάλεσε τόση διαμάχη όσο το πρώτο γκολ των «Λιονταριών», το οποίο σημείωσε ο Ντιομαντέ στα πρώτα δέκα λεπτά.

Σε πραγματικό χρόνο, η διαιτητική ομάδα με επικεφαλής τον Φάμπιο Βερίσιμο αρχικά ακύρωσε το γκολ, θεωρώντας ότι ο Ιβοριανός κεντρικός αμυντικός της Σπόρτινγκ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Ωστόσο, έπειτα από μακρά εξέταση από το VAR, το γκολ τελικά επικυρώθηκε, καθώς οι διαιτητές που βρίσκονταν στο VAR έκριναν ότι υπήρχε αμυντικός της AVS που κάλυπτε τον Ντιομαντέ. Παρά το γεγονός ότι στο βίντεο φαινόταν ξεκάθαρα πως ο Αφρικανός ήταν πιο μπροστά!

Στη μετάδοση του SportTV προβλήθηκε μια εικόνα που έδειχνε ότι ο κεντρικός αμυντικός της Σπόρτινγκ καλυπτόταν κατά έξι εκατοστά, κάτι που δεν ήταν ορατό λόγω της συσσώρευσης παικτών των δύο ομάδων στη φάση. Λίγο αργότερα, όμως, εμφανίστηκε μια νέα εναέρια εικόνα, χωρίς τις συνήθεις γραμμές του οφσάιντ, όπου η θέση του Ντιομαντέ φαινόταν πιο καθαρά. Από κάμερα που εμφανώς δεν ήταν της παραγωγής.

Profunda preocupação em face do crescente condicionamento e pressão sobre a arbitragem que as constantes declarações dos responsáveis do Sporting, presidente e treinador, à vez, provocam sobre as equipas que têm de apitar os seus jogos, impedindo-as de decidir de forma serena e… pic.twitter.com/UXqdOcPHG7

— SL Benfica (@SLBenfica) February 23, 2025