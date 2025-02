Η Σίτι θέλει τον Κόστα της Πόρτο για αντι-Έντερσον

Η Μάντσεστερ Σίτι όχι απλά βρίσκεται στην αναζήτηση του διάδοχου του Έντερσον, αλλά φαίνεται πως έχει καταλήξει στην περίπτωση του Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο.

Όπως αναφέρει το «footmercato», ο Κόστα είναι η πρώτη και βασική επιλογή του Πεπ Γκουαρντιόλα για αντικαταστάτη του 31χρονου αφού το μέλλον του στο «πολίτες» κρίνεται αβέβαιο. Μάλιστα, όλο και πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τον Βραζιλιάνο πορτιέρε να συνεχίζει στην Σαουδική Αραβία.

Man City want to sign Porto goalkeeper Diogo Costa, according to @Santi_J_FM@stevek9KS1TV first reported the interest in January 👇 https://t.co/LZy33mbKYB

— Football Transfers (@Transfersdotcom) February 24, 2025