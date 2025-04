Τέλεια ευθυγράμμιση 2 γαλαξιών κατέγραψε η NASA – Εντυπωσιακές εικόνες

Μια τέλεια ευθυγράμμιση δύο γαλαξιών κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, James Webb.

Κατά την ευθυγράμμιση, ο πιο κοντινός, ογκώδης γαλαξίας στο κέντρο στρεβλώνει το φως από τον πιο μακρινό γαλαξία πίσω του, δημιουργώντας το σπάνιο κοσμικό φαινόμενο «δακτύλιος» του Αϊνστάιν (γνωστός και ως «δακτύλιος Αϊνστάιν-Χβόλσον» ή «δακτύλιος Χβόλσον»).

Expand your imagination 🍥

What appears to be a single galaxy is actually two that are far apart! The closer galaxy is in the image’s center, while the more distant galaxy appears to be wrapped around it in a rare phenomenon we call an “Einstein ring.”https://t.co/pXb6kHWZC8 pic.twitter.com/pT65lIwiBF

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 27, 2025