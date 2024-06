Κόλπο γκρόσο της Ντόρτμουντ με Σερχού Γκιρασί (pic)

Eνίσχυση στην επίθεση για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία αναμένεται να αποκτήσει τον Σερχού Γκιρασί που έχει πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην Bundesliga με τη φανέλα της Στουτγκάρδης.

Η ομάδα του Νουρί Σαχίν βρισκόταν εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με τον επιθετικό από τη Γουινέα. Η συμφωνία εν τέλει ήρθε και ο παίκτης έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει τη μεταγραφή, έτσι μένουν πλέον μόνο τα τυπικά. Την περσινή σεζόν ο Γκιρασί ήταν δεύτερος σκόρερ στο γερμανικό πρωτάθλημα σημειώνοντας 26 τέρματα, όντας πίσω μόνο από τον Χάρι Κέιν που είχε 36.

Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, που αναμένεται να ανεβάσει επίπεδο την επιθετική γραμμή της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία κινήθηκε ταχύτατα και κατάφερε να κάνει δικό της τον Σερχού Γκιρασί. Συνολικά στην καριέρα του έχει 290 παιχνίδια σε επίπεδο συλλογων, με 109 γκολ και 16 ασίστ στο ενεργητικό του.

