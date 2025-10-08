Τι συμβαίνει με την επιθετική άμυνα της Μπαρτσελόνα;

Διακόσιες είκοσι τρεις φορές οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα είχαν εφαρμόσει με επιτυχία την τακτική της ασφυκτικής πίεσης στους αντίπαλους τους και είχαν ανταμειφθεί για τον τρόπο της επιθετικής άμυνας του τεχνικού Χάνσι Φλικ.

Στην Ανδαλουσία το σύστημα κατέρρευσε, η καταλανική άμυνα έμπαζε «νερά» από παντού και είναι ευτύχημα για τους κατόχους του τρεμπλ στην Ισπανία, τα τέσσερα μόνο γκολ από τη Σεβίλλη. Την Κυριακή το απόγευμα η Μπαρτσελόνα φλέρταρε με ιστορική συντριβή και την απέφυγε, αλλά το 4 – 1 έκανε σίγουρα πάταγο εντός και εκτός ιβηρικής χερσονήσου. Οι μπλαουγκράνα έχασαν αγώνα από τη Σεβίλλη στον Νότο μετά από δέκα χρόνια.

Φυσικά το ζήτημα δεν είναι η ήττα, αλλά το υψηλό ρίσκο και η ισορροπία «τρόμου» με την προωθημένη άμυνα της Μπαρτσελόνα. Αυτή η τακτική απέδωσε το 2024 – 2025. «Στραγγάλισε» την ανάπτυξη των αντίπαλων ομάδων και σάρωσε τα τρόπαια στην Ισπανία. Διέσυρε τη Ρεάλ και ουσιαστικά εξακόντισε τον Αντσελότι στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, παρότι η Βραζιλία αναζητούσε «top class» εκλέκτορα για την αναγέννησή της και την διευρυμένη πιθανότητα διεκδίκησης του μουντιάλ της επόμενης χρονιάς.

Η Μπαρτσελόνα επί Φλίκ έμαθε να ζει στο όριο. Και αυτό το όριο όταν δεν είχε την κατοχή της μπάλας έφερε λαμπρές νίκες και τίτλους. Σε Διακόσιες είκοσι τρεις περιπτώσεις έβγαλε οφσάιντ τους επιτιθέμενους, μεταξύ των οποίων, ξεχωριστούς φορ όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, κάποιες φορές για λίγα εκατοστά. Οι διαδοχικές εφετινές απουσίες λόγω τραυματισμών, θέτουν το διακύβευμα κατά πόσο η «παγίδα» του οφσάιντ πρέπει να εκτείνεται αυτή τη χρονική περίοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια ενός απαιτητικού αγώνα.

Η αίσθηση από την αρχή της τρέχουσας περιόδου, είναι πως όταν η πίεση «ψηλά» δεν αποδίδει, τότε τα πράγματα μπορούν να πάνε άσχημα με «ολέθρια» αποτελέσματα, όπως και έγινε στη Σεβίλλη.

Ο Φλικ καλείται να διαχειριστεί με εναλλακτικές πρακτικές, μια τακτική «άσο» στο μανίκι του τη σεζόν 2024 – 2025. Γιατί δεν ήταν μόνο τα απανωτά αποτρεπτικά οφσάιντ. Καμία ομάδα της La Liga δεν έχει ανακτήσει την κατοχή της μπάλας πιο συχνά στο επιθετικό τρίτο από την Μπαρτσελόνα επί εποχής Φλικ. Σχεδόν το ένα τέταρτο αυτών των αμυντικών παρεμβάσεων καταλήγουν σε σουτ.

Την εφετινή χρονιά, ωστόσο η επιμονή της Μπαρτσελόνα να αμύνεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής ώστε να αποσπάσει εκ νέου την μπάλα, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων παικτών έγινε «κερκόπορτα» για τους Καταλανούς. Η στρατηγική βασίστηκε στην άψογη λύση αποφάσεων σε κλάσματα δευτερολέπτου, χάρη και στην ικανότητα του ρόστερ και χάρισε τίτλους. Και εάν δεν προέκυπτε το ηρωικό γκολ του Ατσέρμπι στις καθυστερήσεις του ημιτελικού με την Ίντερ στο Μιλάνο η Μπάρτσα θα είχε παίξει στον τελικό του τσάμπιονς λιγκ.

Εφέτος η Μπαρτσελόνα διεύρυνε τη συχνότητα εφαρμογής της πίεσης πέραν της μεσαίας γραμμής. Καμία ομάδα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν έχει προκαλέσει περισσότερα οφσάιντ από τη Μπαρτσελόνα αυτή τη σεζόν (42), μέχρι στιγμής. Με ακόμη υψηλότερο ρυθμό — πάνω από πέντε ανά παιχνίδι — από το ρεκόρ που κατέγραψε την προηγούμενη σεζόν.

Ναι, αλλά όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση. Όλο και περισσότερες ομάδες επιλέγουν τις πτέρυγες για να επιτεθούν στην Μπαρτσελόνα και αφήνουν σκόπιμα στο όριο του οφσάιντ τους κεντρικούς τους επιθετικούς. Το έκαναν πρόσφατα τόσο η Παρί Σεν Ζερμέν, όσο και η Σεβίλλη και έφυγαν νικήτριες από τον αγωνιστικό χώρο.

Ούτως ή άλλως η πρωταθλήτρια Ισπανίας, ήταν η ομάδα με τον πιο ευάλωτο απολογισμό στις αντεπιθέσεις των αντιπάλων από την προηγούμενη περίοδο στη La Liga. Είχε δεχτεί τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα , αλλά τα αναπλήρωνε με μεγάλη ευκολία και με θεαματικό τρόπο και για αυτό κυριάρχησε στα γήπεδα.

Τώρα, όμως οι αντίπαλοι είναι υποψιασμένοι, μελέτησαν καλά για το «αντίδοτο», εκμεταλλεύονται και τις ελλείψεις παικτών της Μπαρτσελόνα και είναι δεδομένη η αυξανόμενη ανάγκη, για αναθεώρηση της επιθετικής άμυνας από τον τεχνικό Χάνσι Φλικ.