Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)

H Μπαρτσελόνα υπέστη βαριά ήττα με 4-1 από τη Σεβίλλη, με τον Χάνσι Φλικ και τους παίκτες του να προσπαθούν να συνέλθουν από την πολύ κακή εμφάνιση που έκαναν στην Ανδαλουσία.

Σαν να μην έφτανε αυτό, άγνωστοι χάκαραν και τον επίσημο λογαριασμό των «μπλαουγκράνα» στο Instagram, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο σύλλογος.

Μάλιστα πόσταραν και μια φωτογραφία, συνοδευόμενη από μια λεζάντα και έναν κώδικα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει προέλθει από παραβίαση των social media της καταλανικής ομάδας.

Δείτε την ανάρτηση