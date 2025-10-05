Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα 4-1: Με μαέστρο τον Αλμέιδα και πρωταγωνιστή τον Βλαχοδήμο διέλυσε τους μπλαουγκράνα

Ασταμάτητη η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα κόντρα στη Μπαρτσελόνα. Και το τελικό 4-1 τα λέει όλα για τους Ανδαλουσιάνους που είχαν σε τρομερό απόγευμα τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Τον Έλληνα πορτιέρο που ανάμεσα στα άλλα κατορθώματα του έπιασε πέναλτι του Λεβαντόφσκι. Ήταν δίχως Γιαμάλ, Ραφίνια (κυρίως), Γκάβι, Φερμίν Λοπεθ και Τζοάν Γκαρσία, η ομάδα του Χάνζι Φλικ ήταν γήινη και η Σεβίλλη τιμώρησε όλες τις αδυναμίες της.

Δύο γκολ στο πρώτο μέρος από Σάντσες και Ρομέρο έδωσαν προβάδισμα, ενώ στο φινάλε ήρθαν τα γκολ των Καρμόνα και Άνταμς για να «σφραγίσουν» την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Αλμέιδα,επέβαλε τον ρυθμό της, με την Μπαρτσελόνα να αντιδρά με γκολ του Ράσφορντ αλλά να χάνει πέναλτι του Λεβαντόφσκι.

Στο 10’ ο Ισαάκ Ρομέρο εισέβαλε στην περιοχή της Μπαρτσελόνα και ζητήθηκε πέναλτι, με τον διαιτητή Αλεχάντρο Ρουΐθ αρχικά να αρνείται. Μετά από χρήση VAR, η απόφαση άλλαξε και δόθηκε πέναλτι για τη Σεβίλλη.

Στο 13’ ο Αλέξης Σάντσες εκτέλεσε άψογα το πέναλτι, στέλνοντας τη μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Στο 36’ ο Ισαάκ Ρομέρο διπλασίασε τα τέρματα της Σεβίλλης, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Ρούμπεν Βάργκας, στέλνοντας τη μπάλα σε κενή εστία για το 2-0.

Στο 45+7’ ο Μάρκους Ράσφορντ με τρομερό σουτ μείωσε σε 2-1 για την Μπαρτσελόνα μετά από πάσα του Πέντρι, με τον Ούλαχοδημο να μην μπορεί να κρατήσει τη μπάλα εκτός εστίας.

Λίγο πριν το τέλος του ματς, ο Χοσέ Άνχελ Καρμόνα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας, γράφοντας το 3-1 .

Στο 90+7’ ο Εζούκε έστρωσε την μπάλα στον Άνταμς, που σκόραρε από κοντά και διαμόρφωσε το 4-1.