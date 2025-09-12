Συγκλονίζει ο Αλμέιδα: «Υπέφερα πέντε χρόνια από κατάθλιψη, δεν ήθελα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο» (vid)

Συγκινητικές ήταν οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού (12/9) αγώνα της Σεβίλλης κόντρα στην Έλτσε για την 4η αγωνιστική της La Liga.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποκάλυψε πως υπέφερε από κατάθλιψη για μία πενταετία, ενώ ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους ανθρώπους που τον βοήθησαν να κερδίσει τη δύσκολη μάχη της ψυχικής του υγείας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμέιδα:

«Έχω πολλή εμπειρία για να μιλήσω γι’ αυτό. Είχα πέντε χρόνια που υπέφερα πολύ και με βοήθησαν η οικογένειά μου και οι ειδικοί. Έπαιζα στην Ίντερ και πήγα στον Μοράτι και του είπα ότι δεν ήθελα να παίζω πια. Εκείνη την περίοδο είχα ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο. Αλλά έτσι ήταν η ζωή μου. Όσο παίζεις ποδόσφαιρο είσαι… τράπεζα, ζεις δανειζόμενος. Το έζησα στην πράξη. Ήμουν φίλος με τον Μαραντόνα και του συνέβη το ίδιο. Όταν σταματάς να παίζεις, το τηλέφωνο δεν χτυπά πια. Πίεση είναι να σε βλέπουν πεσμένο σαν σκυλί και να μην μπορούν να σε καταλάβουν.

Αναγνωρίζω πάντοτε τον παίκτη που είναι καταθλιπτικός, εκείνον που δεν κοιμήθηκε καλά ή που δείχνει πεσμένος, και δεν τον αγνοώ. Αντιμετωπίζω τις καταστάσεις με ειλικρίνεια και από καρδιάς, για να μπορέσω να τον βοηθήσω ειλικρινά και να βγάλει όλα όσα έχει μέσα του».

Για την οικογένειά του: «Έχω κόρες και θέλω να είναι ευτυχισμένες. Η μητέρα μου θα γίνει σύντομα 80 χρονών και θέλω πάντα να είναι χαρούμενη… Όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και υπάρχει μια αλήθεια: όταν κάποιος είναι ευτυχισμένος, αποδίδει καλύτερα… Το θετικό φέρνει θετικό και το αρνητικό φέρνει αρνητικό».