Μπιλμπάο – Σεβίλλη 3-2: Ο Βαλβέρδε νικητής στην «μάχη» με τον Αλμέιδα

Χορταστικό ματς στο «Σαν Μαμές» με νικήτρια την Μπιλμπάο! Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε επικράτησε με 3-2 της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα για την πρεμιέρα της La Liga μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που πρόσφερε πλούσιες συγκινήσεις. Οι Βάσκοι προηγήθηκαν με δύο γκολ στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με διπλό «χτύπημα» στο δεύτερο, αλλά τελευταίοι χαμογέλασαν οι γηπεδούχοι παίρνοντας το πρώτο τρίποντο της σεζόν.

Άνταμς και Νίκο είχαν από μία καλή στιγμή για κάθε ομάδα στα πρώτα λεπτά ενώ στο 19′ η Σεβίλλη έφτασε μία ανάσα από το γκολ όταν από σέντρα του Λουκεμπάκιο η μπάλα κόντραρε στον Χαουρεγιθάρ και χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Σιμόν. Στο 28′ ο Άνταμς σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ και στο 34′ ο Χουάνλου έκανε πέναλτι στον Νίκο που εκτέλεσε και έγραψε το 1-0 στο 35′. Από εκεί και μετά η Μπιλμπάο κυριάρχησε μέχρι την ανάπαυλα. Στο 43′ και μετά από ωραία ενέργεια και ασίστ του Νίκο ο Σάναντι έκανε το 2-0, με τους φιλοξενούμενους να έχουν πολλά προβλήματα αμυντικά.

Στο 50′ ο Νίκο είχε και δοκάρι από κοντά, ωστόσο στη συνέχεια ήρθαν τα πάνω κάτω στο παιχνίδι, με τους Ανδαλουσιανούς να «σφυροκοπούν». Στο 56′ ο Σιμόν έβγαλε το σουτ του Γκουντέλι και στο 69′ ο Λουκεμπάκιο με απίθανο σουτ έκανε το 2-1. Στο 63′ ο Σιμόν έσωσε σε σουτ του Άνταμς με μεγάλη επέμβαση και στην επαναφορά ο Λουκεμπάκιο πλάσαρε έξω. Στο 65′ ο Ετζούκε έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, με τη Σεβίλλη να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο και να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη.

Στο 66′ ο Άνταμς από το σημείο του πέναλτι έστειλε και πάλι την μπάλα δίπλα από το δοκάρι ενώ στο 70′ η Σεβίλλη έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία με Καρμόνα και Σο. Στο 72′ ήρθε τελικά το 2-2 με υπέροχο πλασέ του Αγκουμέ και όλα έδειχναν πως οι φιλοξενούμενοι είχαν το μομέντουμ. Η κλάση όμως του Νίκο έκρινε το ματς καθώς από ακόμη μία δική του μεγάλη ενέργεια και γύρισμα, ο Ναβάρο με γυριστό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Μπιμπλάο: Σιμόν, Βιβιάν, Αρέσο (82’ Ρέγο), Γιούρι, Παρέδες, Ντε Γαλαρέτα (78’ Βέσγα), Χαουρεγιθάρ, Μπερενγκέρ (67’ Ναβάρο), Νικο Ουίλιαμς (83’ Γοροσαμπέλ), Ινιάκι Ουίλιαμς, Σάναντι (67’ Γουρουθέτα)

Σεβίλλη: Νίλαντ, Χουάνλου, Σο (87’ Ρομέρο), Καρμόνα, Σάλας, Γκουντέλι (82’ Μαρκάο), Αγκουμέ, Λουκεμπάκιο, Kαστρίν (71’ Γιανουζάι), Ιντούμπο (46’ Ετζούκε), Ακόρ Άνταμς.

Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της La Liga:

Παρασκευή 15/8

Tζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

Βιγιαρέαλ-Οβιέδο 2-0

Σάββατο 16/8

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3

Αλαβές-Λεβάντε 2-1

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

Κυριακή 17/8

Θέλτα-Χετάφε 0-2

Μπιλμπάο-Σεβίλλη 3-2

Εσπανιόλ-Ατλέτικο (22:30)

Δευτέρα 18/8

Έλτσε-Μπέτις (22:00)

Τρίτη 19/8

Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα

Η βαθμολογία:

To πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 22/8

Μπέτις-Αλαβές (22:30)

Σάββατο 23/8

Mαγιόρκα-Θέλτα

Ατλέτικο-Έλτσε

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 24/8

Οσασούνα-Βαλένθια

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα

Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα 25/8

Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο

Σεβίλλη-Χετάφε