Αλμέιδα για το 0/2 της Σεβίλλης: «Κάνω αυτοκριτική και θα δείξω την πραγματική μου εικόνα»

Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για το Σεβίλλη – Τζιρόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της La Liga.

Όπως ήταν φυσικό, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η ομάδα του έχει ξεκινήσει με 0/2, τόνισε ότι κάνει την αυτοκριτική του και μέσα από την εμπιστοσύνη που έχει στους παίκτες, η εικόνα της ομάδας σύντομα θα αλλάξει.

Παράλληλα, ο Αργεντινός προπονητής στάθηκε και στην ετοιμότητα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αλλά και τη μεταγραφή του Αθλιπικουέτα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αλμέιδα:

«Η ομάδα έχει δουλέψει πολλά πράγματα, τόσο τα λάθη όσο και αυτά που πρέπει να επαναλαμβάνουμε. Έχουμε μελετήσει τον αντίπαλο και έχουμε επανέλθει από τραυματισμούς. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επιτέλους, με εμπιστοσύνη και δουλειά ως ομάδα, που είναι το μόνο που θα μας δώσει αποτέλεσμα».

Για τον Αθπιλικουέτα και τον Βλαχοδήμο: «Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του. Είναι ποδοσφαιριστής με σημαντική καριέρα, επαγγελματισμό και χαρακτηριστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Παίζει σε πολλές θέσεις και θεωρώ ότι θα είναι πολύτιμη προσθήκη. Όσον αφορά τον Βλαχοδήμο, είμαστε στα τελικά στάδια, ελπίζουμε να προχωρήσει. Το όνομα είναι δύσκολο, ε;»

Για τα συναισθήματά του μετά τις ήττες: «Αν με δείτε μετά από μια ήττα, θα δείτε πρόσωπο κουρασμένο, με περισσότερες ρυτίδες και λύπη, γιατί μου αρέσει να κερδίζω. Είμαι σταθερός στις πεποιθήσεις μου και καταλαβαίνω ότι δεν λύνονται όλα γρήγορα. Είμαστε σε διαδικασία και κληρονόμησα μια κατάσταση από πέρσι που δεν ήταν η δική μου. Η προετοιμασία έγινε σωστά και στα δύο παιχνίδια υπήρχαν καλές και κακές στιγμές. Τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά, αλλά αυτό δεν αλλάζει το πλάνο μου. Κάνω αυτοκριτική και θα δείξω την πραγματική μου εικόνα».