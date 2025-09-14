sports betsson
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
«Ο Βλαχοδήμος… χτυπάει την πόρτα του Αλμέιδα για την ενδεκάδα»
«Ο Βλαχοδήμος… χτυπάει την πόρτα του Αλμέιδα για την ενδεκάδα»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ετοιμάζεται να πάρει ρόλο βασικού στη Σεβίλλη, μετά τις κακές εμφανίσεις του Νίλαντ, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με τη Σεβίλλη, ωστόσο τα τελευταία αποτελέσματα αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει ξεκινήσει με πολλά αρνητικά αποτελέσματα τη φετινή La Liga, καθώς μετά από τέσσερις αναμετρήσεις, έχει αποκομίσει 4 βαθμούς. Συγκεκριμένα 2 ήττες, 1 νίκη και ένας βαθμός από ισοπαλία, που κέρδισε τελευταία στιγμή, με γκολ στο 85′ στην τελευταία αναμέτρηση απέναντι στην Έλτσε (2-2).

Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας, Όργιαν Νίλαντ, καθώς έχει κρατήσει το «0» μόλις μία φορά, και έχει δεχτεί συνολικά 7 γκολ, ενώ απέναντι στην Έλτσε έκανε σοβαρό λάθος που οδήγησε στο 1-2. Αυτές οι επιδόσεις έχουν οδηγήσει τα ισπανικά μέσα να κάνουν σενάρια αντικατάστασης του Νορβηγού στο βασικό σχήμα.

Ο Βλαχοδήμος και τα σενάρια από την Ισπανία

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Ισπανών, είναι θέμα χρόνου ο Βλαχοδήμος να ενταχθεί στην εντεκάδα του Αλμέιδα. Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας τερματοφύλακας, που αποκτήθηκε με μορφή δανεισμού από τη Νιουκάστλ, δεν ήρθε στη Σεβίλλη για να βρίσκεται στον πάγκο και αναμένεται να κάνει σύντομα το ντεμπούτο του.

Μέχρι στιγμής, ο Βλαχοδήμος έχει βρεθεί δύο φορές στην αποστολή της ομάδας της Ανδαλουσίας.

Τουρισμός
Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Αθλητική Ροή
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Λίβερπουλ για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)
Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)

Ο ομογενής μέσος της αμερικανικής Μινεσότα Γιουνάιτεντ, Νεκτάριος Τριάντης, «μιμήθηκε» τον θρύλο της πιο γνωστής Γιουνάιτεντ, σκοράροντας με ένα απίθανο σουτ πίσω από τη γραμμή του κέντρου...

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ

LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Λίβερπουλ για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 
Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος 

Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση
Ανδρουλάκης για μετεκλογικές συνεργασίες: Δεν θα κάνω τον Νοστράδαμο, πρώτο το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει κυβέρνηση

Ως στόχο για την πολιτική αλλαγή έθεσε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «έστω και με μία ψήφο» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Τι είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών

Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κυριακάτικο μήνυμα σκληρής προπαγάνδας και ωραιοποίησης της πραγματικότητας

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «οι «παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη επικοινωνιακή φούσκα που θα την συμπαρασύρει, δυστυχώς, η εκρηκτική ακρίβεια τους επόμενους μήνες»

Δικηγόροι: Αντιδεοντολογικές και καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών
Καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών, καταγγέλλουν οι δικηγόροι

Εάν δεν ληφθούν μέτρα και συνεχιστούν τέτοιου τύπου πρακτικές, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Τουρισμός: Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές επενδύσεις

Ο τουρισμός και η συνεπαγόμενη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις σε υποδομές, περιβάλλον και φυσικούς πόρους

Λισαβόνα: Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών
Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στη Λισαβόνα στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών

Στο επίκεντρο το ερώτημα «μια πόλη για όλους ή μόνο για τους πλούσιους ξένους;» - «Δεν είναι κακό ότι η Λισαβόνα έγινε μόδα, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι ντόπιοι δεν θα μειονεκτούν» λέει ο δήμαρχος

Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)
Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)

Ο ομογενής μέσος της αμερικανικής Μινεσότα Γιουνάιτεντ, Νεκτάριος Τριάντης, «μιμήθηκε» τον θρύλο της πιο γνωστής Γιουνάιτεντ, σκοράροντας με ένα απίθανο σουτ πίσω από τη γραμμή του κέντρου...

«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση
«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

«Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Καρβέλα για την μητέρα της Άννα Βίσση σε πρόσφατη ανάρτησή της

Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες – Ξεχασμένοι σε πρόχειρους χώρους και συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν
Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Ξεχασμένοι σε συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν

Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα

Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

