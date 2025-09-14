«Ο Βλαχοδήμος… χτυπάει την πόρτα του Αλμέιδα για την ενδεκάδα»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με τη Σεβίλλη, ωστόσο τα τελευταία αποτελέσματα αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει ξεκινήσει με πολλά αρνητικά αποτελέσματα τη φετινή La Liga, καθώς μετά από τέσσερις αναμετρήσεις, έχει αποκομίσει 4 βαθμούς. Συγκεκριμένα 2 ήττες, 1 νίκη και ένας βαθμός από ισοπαλία, που κέρδισε τελευταία στιγμή, με γκολ στο 85′ στην τελευταία αναμέτρηση απέναντι στην Έλτσε (2-2).

Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας, Όργιαν Νίλαντ, καθώς έχει κρατήσει το «0» μόλις μία φορά, και έχει δεχτεί συνολικά 7 γκολ, ενώ απέναντι στην Έλτσε έκανε σοβαρό λάθος που οδήγησε στο 1-2. Αυτές οι επιδόσεις έχουν οδηγήσει τα ισπανικά μέσα να κάνουν σενάρια αντικατάστασης του Νορβηγού στο βασικό σχήμα.

Ο Βλαχοδήμος και τα σενάρια από την Ισπανία

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Ισπανών, είναι θέμα χρόνου ο Βλαχοδήμος να ενταχθεί στην εντεκάδα του Αλμέιδα. Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας τερματοφύλακας, που αποκτήθηκε με μορφή δανεισμού από τη Νιουκάστλ, δεν ήρθε στη Σεβίλλη για να βρίσκεται στον πάγκο και αναμένεται να κάνει σύντομα το ντεμπούτο του.

Μέχρι στιγμής, ο Βλαχοδήμος έχει βρεθεί δύο φορές στην αποστολή της ομάδας της Ανδαλουσίας.