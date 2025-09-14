«Ο Βλαχοδήμος… χτυπάει την πόρτα του Αλμέιδα για την ενδεκάδα»
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ετοιμάζεται να πάρει ρόλο βασικού στη Σεβίλλη, μετά τις κακές εμφανίσεις του Νίλαντ, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα.
- Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
- Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας Μετρό, Τραμ και λεωφορείων
- Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη ζωή των γυναικών
- Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με τη Σεβίλλη, ωστόσο τα τελευταία αποτελέσματα αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα.
Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει ξεκινήσει με πολλά αρνητικά αποτελέσματα τη φετινή La Liga, καθώς μετά από τέσσερις αναμετρήσεις, έχει αποκομίσει 4 βαθμούς. Συγκεκριμένα 2 ήττες, 1 νίκη και ένας βαθμός από ισοπαλία, που κέρδισε τελευταία στιγμή, με γκολ στο 85′ στην τελευταία αναμέτρηση απέναντι στην Έλτσε (2-2).
Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας, Όργιαν Νίλαντ, καθώς έχει κρατήσει το «0» μόλις μία φορά, και έχει δεχτεί συνολικά 7 γκολ, ενώ απέναντι στην Έλτσε έκανε σοβαρό λάθος που οδήγησε στο 1-2. Αυτές οι επιδόσεις έχουν οδηγήσει τα ισπανικά μέσα να κάνουν σενάρια αντικατάστασης του Νορβηγού στο βασικό σχήμα.
Ο Βλαχοδήμος και τα σενάρια από την Ισπανία
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Ισπανών, είναι θέμα χρόνου ο Βλαχοδήμος να ενταχθεί στην εντεκάδα του Αλμέιδα. Όπως αναφέρεται, ο Έλληνας τερματοφύλακας, που αποκτήθηκε με μορφή δανεισμού από τη Νιουκάστλ, δεν ήρθε στη Σεβίλλη για να βρίσκεται στον πάγκο και αναμένεται να κάνει σύντομα το ντεμπούτο του.
Μέχρι στιγμής, ο Βλαχοδήμος έχει βρεθεί δύο φορές στην αποστολή της ομάδας της Ανδαλουσίας.
- LIVE: Μπέρνλι – Λίβερπουλ
- Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε το απόλυτο βίντεο για το πώς προφέρονται σωστά τα ονόματα των παικτών
- Έκλεισε τα 135 χρόνια «ζωής» ο Πανιώνιος – Υπέροχα βίντεο από ΠΑΕ και ΚΑΕ (vids)
- Τσιτσιπάς: «Προτιμώ να κατακτήσω Davis Cup με την Ελλάδα περισσότερο από Grand Slam»
- Ο Τριάντης… έπαθε Μπέκαμ: Απίθανο γκολ πίσω από το κέντρο για τον Έλληνα χαφ (vids)
- «Ο Βλαχοδήμος… χτυπάει την πόρτα του Αλμέιδα για την ενδεκάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις