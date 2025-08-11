Ο Βλαχοδήμος έφτασε στην Ισπανία για να υπογράψει στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα (vid)
Στην Ισπανία έφτασε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος θα υπογράψει ως δανεικός στην Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος όλα δείχνουν πως θα αγωνίζεται στη Σεβίλλη τη νέα σεζόν, καθώς αναμένεται να υπογράψει με τη μορφή δανεισμού από τη Νιούκαστλ.
Ο διεθνής με την Εθνική μας ομάδα τερματοφύλακας, έφτασε τη Δευτέρα (11/08) στην Ανδαλουσία ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.
Όπως αναφέρεται από Ισπανικά ΜΜΕ, στη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων δεν υπάρχει οψιόν αγοράς και έτσι ο Βλαχοδήμος θα αγωνιστεί έναν χρόνο μονάχα στην Ανδαλουσία.
Η ανάρτηση για τη μεταγραφή του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη
🚨⚪🔴 ¡ÚLTIMA HORA!
🛬 Odysseas Vlachodimos aterriza en la ciudad para firmar por el @SevillaFC.
🔐 Llega cedido sin opción de compra, procedente del Newcastle.
📹 @jmrodriguezper | #ZonaMixta pic.twitter.com/9wrL1OVIf1
— Zona Mixta (@ZonaMixta__) August 11, 2025
Στο διαδίκτυο διέρρευσε βίντεο από την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Σεβίλλης, όπου τον περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας που ήταν εκεί να τον υποδεχθούν και να τον οδηγήσουν προφανώς στα γραφεία της ομάδας, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
