«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Στη Σεβίλλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, καθώς οι διοικούντες τη Νιούκαστλ έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον ισπανικό σύλλογο για την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα ως δανεικού για ένα χρόνο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το «Sky Sports», ο 31 ετών γκολκίπερ είναι καθ’ οδόν για την Ισπανία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στο σύλλογο της Ανδαλουσίας, την τεχνική ηγεσία του οποίου έχει αναλάβει ο Ματίας Αλμέιδα.

Η Νιούκαστλ απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον Βλαχοδήμο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έστειλε τον Έλιοτ Άντερσον στην αντίθετη… κατεύθυνση, ωστόσο ο έμπειρος τερματοφύλακας αγωνίστηκε μόνο στο β΄ μέρος του αγώνα με την AFC Wimbledon για τον 3ο γύρο του League Cup, αντικαθιστώντας στο ημίχρονο τον τραυματία Μάρτιν Ντουμπράβκα.

Marca: «Θετική η άποψη των παικτών της Σεβίλλης για τη φιλοσοφία του Αλμέιδα»

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει θέσει στο επίκεντρο της δουλειάς του στοιχεία όπως η πίεση ψηλά, η κατοχή της μπάλας, η δέσμευση, η ανταγωνιστικότητα και το πάθος. Η προσέγγισή του εκτείνεται πέρα από την τακτική, αγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα «ζει» και βιώνει το ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με την «Marca», το κλίμα στα αποδυτήρια της Σεβίλλης είναι ιδιαίτερα θετικό, με τους παίκτες να δείχνουν ένθερμη υποστήριξη στις αλλαγές που εισάγει ο Αλμέιδα. Δύο από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας, ο Νορβηγός τερματοφύλακας Γιούλιους Νάιλαντ και ο Σέρβος μέσος Ιβάν Γκουντέλι, μίλησαν με ενθουσιασμό μετά το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι με την Αλ-Καντσίγια.

«Η τακτική είναι πλέον πολύ ξεκάθαρη και η προπόνηση είναι σκληρή, όπως πρέπει να είναι. Αυτό βάζει γερά θεμέλια για όλη τη σεζόν. Είμαστε έτοιμοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και στοχεύουμε ψηλά», ανέφερε ο Γκουντέλι, επισημαίνοντας την πεποίθησή του για την καλή κατεύθυνση της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο Νάιλαντ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του Trofeo Antonio Puerta με δύο αποκρούσεις πέναλτι, τόνισε πως το στιλ παιχνιδιού του Αλμέιδα αρχίζει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο γήπεδο: «Η φιλοσοφία του προπονητή είναι να πιέζουμε ψηλά και να κερδίζουμε την μπάλα στο μισό του αντιπάλου. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, αν και χρειαζόμαστε λίγα γκολ ακόμα. Έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο».

Η δυναμική που δημιουργεί ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως αναζωπυρώνει την πίστη και το πάθος στα αποδυτήρια της Σεβίλλης, αφήνοντας υποσχέσεις για μια ανταγωνιστική σεζόν.