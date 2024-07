Επίσημο: Στη Νιούκαστλ ο Βλαχοδήμος (pic, vid)

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League αλλά κάτω από νέα ποδοσφαιρική στέγη τη νέα σεζόν.

Η Νιούκαστλ έφτασε σε συμφωνία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την αγορά του Έλληνα τερματοφύλακα, με τις «καρακάξες» να ανακοινώνουν το βράδυ της Κυριακής (30/6) την απόκτησή του.

✍️ #NUFC have completed the signing of goalkeeper Odysseas Vlachodimos from Nottingham Forest.

Welcome, Odysseas! 🇬🇷

— Newcastle United FC (@NUFC) June 30, 2024