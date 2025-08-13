sports betsson
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Βλαχοδήμος: «Να βοηθήσω τη Σεβίλλη να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή»
Ποδόσφαιρο 13 Αυγούστου 2025 | 16:07

Βλαχοδήμος: «Να βοηθήσω τη Σεβίλλη να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σεβίλλης, όπου αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Νιουκάστλ.

Στη Σεβίλλη θα αγωνίζεται την προσεχή σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Ο Έλληνας διεθνής, παραχωρήθηκε στους «ροχιμπλάνκος» με μορφή δανεισμού από τη Νιουκάστλ και θα δοκιμαστεί σε ακόμα ένα κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, αυτό της LaLiga.

Ο 31χρονος, μετά την ανακοίνωσή του από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας, και αναφέρθηκε στην περίοδό του στον Παναθηναϊκό, την Εθνική ομάδα και τους στόχους του με τη Σεβίλλη, ενώ μίλησε και για τον συμπατριώτη του, Βασίλη Τσιάρτα, που αγαπήθηκε από τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βλαχοδήμος

Ο Βλαχοδήμος εξέφρασε στην αρχή τη χαρά που νιώθει για τη νέα του αρχή: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν σαν μια διαδρομή με τρενάκι του τρόμου. Δεν μπορούσα να περιμένω να έρθω και, τελικά, τα καταφέραμε. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο και το τεχνικό τιμ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Για τα βήματα της καριέρας του μέχρι να φτάσει στην Ισπανία: «Ξεκίνησα στη Στουτγκάρδη σε πολύ μικρή ηλικία, περνώντας από όλες τις ομάδες νέων μέχρι που έφτασα στην πρώτη ομάδα. Μετά ήρθε η ευκαιρία να πάω στον Παναθηναϊκό για να παίξω εκεί και να απολαύσω μερικά σπουδαία ντέρμπι. Νομίζω ότι εξελίχθηκα ως τερματοφύλακας. Το επόμενο βήμα ήταν στη Μπενφίκα, όπου έκανα και τα πρώτα μου βήματα στο διεθνές ποδόσφαιρο. Τότε άρχισα να παίζω για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Έπειτα, μετά από πέντε χρόνια στα οποία η Μπενφίκα κέρδισε πολλούς τίτλους, όλα ήταν έτοιμα για το επόμενο βήμα. Ένιωθα έτοιμος για την Πρέμιερ Λιγκ, οπότε πήγα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου πέρασα περισσότερο από ένα χρόνο, και μετά μετακόμισα στη Νιούκαστλ, και τώρα είμαι εδώ».

Για την απόφαση να αγωνιστεί με την Ελλάδα, ενώ στις ομάδες νέων έπαιζε με τη Γερμανία: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Μεγάλωσα στη Γερμανία, πέρασα υπέροχα και θα είμαι πάντα ευγνώμων που έπαιξα τόσα παιχνίδια με τη Γερμανία και που κατέκτησα το Euro Κ21. Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω, και επέλεξα με την καρδιά μου αλλά και για την οικογένειά μου. Χαίρομαι πολύ που αγωνίζομαι με την Ελλάδα».

Όσον αφορά το Ισπανικό πρωτάθλημα και τις διαφορές από την Premier League: «Πιστεύω ότι πλέον έχω μεγάλη εμπειρία, έχω δει πολλά και έχω και πολύ καλές αναμνήσεις από τα ισπανικά γήπεδα. Το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω μόνο για τη Σεβίλλη. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να την επαναφέρω στην κορυφή, εκεί που ανήκει».

Αναλυτικότερα, για τους στόχους του πρόσθεσε: «Θα ήθελα να βοηθήσω τη Σεβίλλη να επιστρέψει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η Σεβίλλη, με όλη αυτή την ιστορία και τα επτά τρόπαια Europa League, πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή της LaLiga. Ανυπομονώ να βοηθήσω και να κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψει ο σύλλογος εκεί που του αξίζει».

Για τους φίλους της ομάδας και την ατμόσφαιρα του «Σάντσεθ Πιθχουάν»: «Έχω δει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και δεν μπορώ να περιμένω να τη ζήσω. Αυτό που είδα στην τηλεόραση ήταν τρελό – με την καλή έννοια. Επίσης, αυτό που μου έχουν πει άλλοι είναι ότι οι φίλαθλοι είναι απίστευτοι. Οπότε, ναι, θέλω να το ζήσω».

Προφανώς, δεν έλειψε η ερώτηση για αφορά τον Βασίλη Τσιάρτα: «Πιστεύω πως ήταν ένας απίστευτος παίκτης, είχε τρομερά χρόνια εδώ στη Σεβίλλη αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, και ναι, νομίζω ότι το αριστερό του πόδι ήταν μοναδικό. Εγώ είμαι δεξιοπόδαρος και, πέρα από αυτό, αγωνίζομαι σε άλλη θέση, αλλά ελπίζω να γράψω κι εγώ την ίδια ιστορία με εκείνον».

Τέλος, δήλωσε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί με την καινούργια του ομάδα: «Νιώθω πολύ καλά. Μου αρέσει επίσης όλη η ομάδα. Η προετοιμασία πήγε καλά. Νιώθω έτοιμος και, όπως είπα, θέλω να παίξω. «Πεινάω» να αγωνιστώ και πραγματικά ανυπομονώ».

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμφωνία με τον διάβολο» – Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν
Κάνε θόρυβο! 13.08.25

«Συμφωνία με τον διάβολο» - Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν

Η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι είναι η τελευταία μιας μακράς σειράς προκλητικών καμπανιών για τζιν, που προσπαθούν να «ξεχωρίσουν» -ενίοτε με τον λάθος τρόπο όπως η φράση «τα γονίδια μου με καθορίζουν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη: Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική
Πυρκαγιές 13.08.25

Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη: Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική

Λάδι στη φωτιά της κυβερνητικής ολιγωρίας και αναλγησίας ρίχνει με τις απαράδεκτες δηλώσεις της η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη. Άμεση και οξεία η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών.

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
Τεράστιες απώλειες 13.08.25

Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυρκαγιές καίνε χιλιάδες στρέμματα γης σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια, το «κοκτέιλ μολότοφ» των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, προκαλεί τεράστια καταστροφή στη Μεσόγειο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου
The Good Life 13.08.25

«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου

Ο «βασιλιάς του τρόμου» Στίβεν Κινγκ έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των αναγνωστών του στη γνωστή στήλη Q&A του Guardian, ενώ αποκάλυψε και ένα μυστικό που κρύβουν όλα τα έργα του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα
Κόσμος 13.08.25

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Στη γερμανική καγκελαρία, παρουσία Ζελένσκι, πραγματοποιείται ήδη τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Σύνταξη
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας
Σκυμμένο κεφάλι 13.08.25

Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Χειραγώγηση μετοχών, παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις, δωροληψίες και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι το βαρύ κατηγορητήριο για την άλλοτε ισχυρή γυναίκα της Σεούλ

Σύνταξη
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
