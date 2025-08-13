Βλαχοδήμος: «Να βοηθήσω τη Σεβίλλη να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή»

Στη Σεβίλλη θα αγωνίζεται την προσεχή σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Ο Έλληνας διεθνής, παραχωρήθηκε στους «ροχιμπλάνκος» με μορφή δανεισμού από τη Νιουκάστλ και θα δοκιμαστεί σε ακόμα ένα κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, αυτό της LaLiga.

Ο 31χρονος, μετά την ανακοίνωσή του από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας, και αναφέρθηκε στην περίοδό του στον Παναθηναϊκό, την Εθνική ομάδα και τους στόχους του με τη Σεβίλλη, ενώ μίλησε και για τον συμπατριώτη του, Βασίλη Τσιάρτα, που αγαπήθηκε από τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βλαχοδήμος

Ο Βλαχοδήμος εξέφρασε στην αρχή τη χαρά που νιώθει για τη νέα του αρχή: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν σαν μια διαδρομή με τρενάκι του τρόμου. Δεν μπορούσα να περιμένω να έρθω και, τελικά, τα καταφέραμε. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο και το τεχνικό τιμ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Για τα βήματα της καριέρας του μέχρι να φτάσει στην Ισπανία: «Ξεκίνησα στη Στουτγκάρδη σε πολύ μικρή ηλικία, περνώντας από όλες τις ομάδες νέων μέχρι που έφτασα στην πρώτη ομάδα. Μετά ήρθε η ευκαιρία να πάω στον Παναθηναϊκό για να παίξω εκεί και να απολαύσω μερικά σπουδαία ντέρμπι. Νομίζω ότι εξελίχθηκα ως τερματοφύλακας. Το επόμενο βήμα ήταν στη Μπενφίκα, όπου έκανα και τα πρώτα μου βήματα στο διεθνές ποδόσφαιρο. Τότε άρχισα να παίζω για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Έπειτα, μετά από πέντε χρόνια στα οποία η Μπενφίκα κέρδισε πολλούς τίτλους, όλα ήταν έτοιμα για το επόμενο βήμα. Ένιωθα έτοιμος για την Πρέμιερ Λιγκ, οπότε πήγα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου πέρασα περισσότερο από ένα χρόνο, και μετά μετακόμισα στη Νιούκαστλ, και τώρα είμαι εδώ».

Για την απόφαση να αγωνιστεί με την Ελλάδα, ενώ στις ομάδες νέων έπαιζε με τη Γερμανία: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Μεγάλωσα στη Γερμανία, πέρασα υπέροχα και θα είμαι πάντα ευγνώμων που έπαιξα τόσα παιχνίδια με τη Γερμανία και που κατέκτησα το Euro Κ21. Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω, και επέλεξα με την καρδιά μου αλλά και για την οικογένειά μου. Χαίρομαι πολύ που αγωνίζομαι με την Ελλάδα».

Όσον αφορά το Ισπανικό πρωτάθλημα και τις διαφορές από την Premier League: «Πιστεύω ότι πλέον έχω μεγάλη εμπειρία, έχω δει πολλά και έχω και πολύ καλές αναμνήσεις από τα ισπανικά γήπεδα. Το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω μόνο για τη Σεβίλλη. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να την επαναφέρω στην κορυφή, εκεί που ανήκει».

Αναλυτικότερα, για τους στόχους του πρόσθεσε: «Θα ήθελα να βοηθήσω τη Σεβίλλη να επιστρέψει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η Σεβίλλη, με όλη αυτή την ιστορία και τα επτά τρόπαια Europa League, πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή της LaLiga. Ανυπομονώ να βοηθήσω και να κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψει ο σύλλογος εκεί που του αξίζει».

Για τους φίλους της ομάδας και την ατμόσφαιρα του «Σάντσεθ Πιθχουάν»: «Έχω δει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και δεν μπορώ να περιμένω να τη ζήσω. Αυτό που είδα στην τηλεόραση ήταν τρελό – με την καλή έννοια. Επίσης, αυτό που μου έχουν πει άλλοι είναι ότι οι φίλαθλοι είναι απίστευτοι. Οπότε, ναι, θέλω να το ζήσω».

Προφανώς, δεν έλειψε η ερώτηση για αφορά τον Βασίλη Τσιάρτα: «Πιστεύω πως ήταν ένας απίστευτος παίκτης, είχε τρομερά χρόνια εδώ στη Σεβίλλη αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, και ναι, νομίζω ότι το αριστερό του πόδι ήταν μοναδικό. Εγώ είμαι δεξιοπόδαρος και, πέρα από αυτό, αγωνίζομαι σε άλλη θέση, αλλά ελπίζω να γράψω κι εγώ την ίδια ιστορία με εκείνον».

Τέλος, δήλωσε πως ανυπομονεί να αγωνιστεί με την καινούργια του ομάδα: «Νιώθω πολύ καλά. Μου αρέσει επίσης όλη η ομάδα. Η προετοιμασία πήγε καλά. Νιώθω έτοιμος και, όπως είπα, θέλω να παίξω. «Πεινάω» να αγωνιστώ και πραγματικά ανυπομονώ».