Βλαχοδήμος: «Το κλίμα άλλαξε στην Εθνική, όλα τα παιδιά χαίρονται που έρχονται»

Οδυσσέας Βλαχοδήμος και Χρήστος Μανδάς κάθισαν απέναντι ο ένας από τον άλλον και έκαναν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την Εθνική ομάδα, στο πλαίσιο της σειράς «One by One» που φιλοξενείται στο επίσημο κανάλι της «Γαλανόλευκης» στο youtube.

Ο τερματοφύλακας της Σεβίλλης (αγωνίζεται από φέτος ως δανεικός από τη Νιούκαστλ) αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι πλέον οι παίκτες που καλούνται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έρχονται με χαρά, εν αντιθέσει με ότι συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια. Επίσης εξέφρασε την άποψη ότι«… για μένα ο Μανδάς άργησε να παίξει. Έδειξε τι αξίζει μέσα στο γήπεδο».

Αρχικά τον λόγο πήρε ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος ανήκει στη Λάτσιο ως το καλοκαίρι του 2029 εξήρε τον χαρακτήρα του Βλαχοδήμου: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά, όλοι ξέρουμε την αξία του Βλαχοδήμου. Αυτό που με έχει κερδίσει είναι ο χαρακτήρας του».

Τότε ο Βλαχοδήμος απάντησε: «Και εγώ τα ίδια έχω να πω. Στις προπονήσεις περνάμε πολύ καλά, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Σαν τερματοφύλακας, το καλό είναι ότι έχουμε διαφορετικά στυλ και τα βάζουμε όλα σε μια προπόνηση. Έχω να πω τα καλύτερα για τον Χρήστο, για τη χρονιά που έκανε. Για μένα άργησε λίγο να παίξει, έπρεπε να παίξει πιο νωρίς. Αλλά έδειξε στο γήπεδο τι αξίζει και τι μπορεί να κάνει.»

Σε ερώτηση του Μανδά για το τι θυμάται από την πρώτη του κλήση στη «Γαλανόλευκη», ο 31χρονος κίπερ απάντησε: «Ήταν το 2018, ήταν σημαντικό για μένα, τα ήξερα τα περισσότερα παιδιά. Τότε στην εθνική ήταν και ο Σαμαρής.»

Από την πλευρά του ο Μανδάς στην ίδια ερώτηση απάντησε ότι ήταν πριν από ένα χρόνο και ήταν πολύ χαρούμενος. Το έμαθε όταν έβγαζε βόλτα το σκύλο του και ήταν με την κοπέλα του.

Όσον αφορά το ντεμπούτο του Βλαχοδήμου το 2018 κόντρα στη Φινλανδία, κράτησε τη φανέλα της εθνικής όπως κάνει σε κάθε ντεμπούτο του. Στον αντίποδα, ο Μανδάς μίλησε για το ντεμπούτο του σε φιλικό με τη Μάλτα για λίγα λεπτά και ήταν ένα όνειρο που έκανε πραγματικότητα, όπως και ο Βλαχοδήμος, κράτησε τη φανέλα του και την έδωσε στον πατέρα του.

Ακόμη ο Βλαχοδήμος ανέφερε: «Αυτό που βλέπω εγώ είναι οτι το κλίμα άλλαξε στην εθνική, απο τη πρώτη μέρα που ξεκίνησα εως τώρα, όλα τα παιδιά μπορώ να πω οτι χαίρονται που έρχονται. Θα ήθελα να παίξω ενα τουρνουά με την εθνική, πιστεύω όπως όλος ο λαός θέλω να παίξουμε ενα EURO ενα μουντιαλ αυτά λείπουν. Το ότι έχουμε παίξει με μεγάλες ομάδες είναι κάτι, έχουμε παίξει με Γαλλία και με Αγγλία και Ολλανδία έχουμε κάνει και νίκες σε μεγάλα γήπεδα αλλά ένα τουρνουά πιστεύω το θέλουμε όλοι μας».

Βλαχοδήμος – Μανδάς: Δείτε παρακάτω όλα όσα είπαν