Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να διατηρήσει τον Μάρκους Ράσφορντ και μετά το πέρας του δανεισμού του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν την οψιόν των 30 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτείται.

Ο 27χρονος γεννημένος στο Μάντσεστερ επιθετικός μετά από 426 συμμετοχές, 138 γκολ και 78 ασίστ και αρκετά σκαμπανεβάσματα, δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά τον καλό εαυτό του στους «Μπλαουγκράνα». Συγκεκριμένα σε 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αν και σε μόλις 619 αγωνιστικά λεπτά, έχει πετύχει ήδη τρία γκολ, ενώ έχει μοιράσει και πέντε ασίστ.

«Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Μάρκους Ράσφορντ και πέρα ​​από την τρέχουσα σεζόν, αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του € έναντι 30 εκατομμυρίων.

Υπάρχει η πεποίθηση ότι θα είναι σε θέση να διαπραγματευτούν μια καλύτερη τιμή (σ.σ. οι δύο ομάδες) ή ακόμα και να συμφωνήσουν σε μια δεύτερη συμφωνία δανεισμού, με τη διαπραγματευτική θέση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην είναι ιδιαίτερα ισχυρή», αναφέρει σε ανάρτησή της η σελίδα «Transfer Live News» η οποία επικαλείται την ισπανική «Sport» και μένει να δούμε αν πρόθεση της Μπαρτσελόνα υλοποιηθεί και στην πράξη.