Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ματίας Αλμέιδα φρόντισε να μιλήσει με τέτοιον τρόπο στους παίκτες της Σεβίλλης που όταν αυτοί πια μπήκαν στο γήπεδο για να αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα, στο μυαλό τους δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για τη νίκη!

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ έκανε μια άκρως εμψυχωτική ομιλία στους παίκτες του πριν από το παιχνίδι με τους «μπλαουγκράνα», η οποία όπως φάνηκε έπιασε τόπο, αν αναλογιστούμε το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης που βρήκε τον σύλλογο της Ανδαλουσίας να επικρατεί με 4-1.

Τι είπε ο Αλμέιδα στους παίκτες του:

«Είμαστε οι εκλεκτοί για να είμαστε εδώ σε αυτή τη στιγμή. Θέλω να απολαύσετε το παιχνίδι, αλλά να έχετε και πίστη. Δεν τους έχουμε κερδίσει εδώ και 10 χρόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό. Μπορούμε να το σπάσουμε αυτό το σερί. Να το σπάσουμε και να φτιάξουμε το δρόμο μας.

Δεν είναι τελικός, δεν είναι καθοριστικός αγώνας, είναι όμως περηφάνια. Όταν παίζεις με αυτό (σ.σ. χτυπά το στήθος του στο μέρος της καρδιάς) και όταν παίζεις με αυτά (σ.σ. πιάνει τα γεννητικά του όργανα), δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Πάμε να τους νικήσουμε!», ήταν τα λόγια του Αλμέιδα.

🔴 Vaya dos pedazos discursos de Matías Almeyda «No es una final, no es un partido decisivo, ES ORGULLO. Cuando se juega con corazón no hay rivales» «70.000 veces el Barça lo revirtió, tenemos que hacer más goles. SI SE METEN ATRÁS LOS PIERDEN»#SevillaFC pic.twitter.com/yO8J5WHdMt — Manuel Carmona Hidalgo (@manu_carmona_) October 6, 2025

Και πράγματι, με μια καταιγιστική εμφάνιση, η Σεβίλλη διέλυσε Μπαρτσελόνα, στην πρώτη της νίκη μετά από 10 ολόκληρα χρόνια στο πρωτάθλημα επί του καταλανικού συλλόγου.