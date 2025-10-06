Οπαδός της Σεβίλλης υποκλίνεται στον Αλμέιδα: «Εχουμε τον πιο γ***το προπονητή» (vid)

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-1 την Μπαρτσελόνα και την υποχρέωσε να υποχωρήσει από την πρώτη θέση της La Liga. H oμάδα της Ανδαλουσίας είχε σε μεγάλη μέρα τον Οδυσσεά Βλαχοδήμο, αλλά και τον Ματίας Αλμέιδα ο οποίος έδεσε… κόμπο τον Χάνσι Φλικ.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη της Σεβίλλης από το 1951 ανεξαρτήτου έδρας, όταν και είχαν κερδίσει με 4-0. Mάλιστα ο κόσμος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδειξε να απολαμβάνει την τρομερή εικόνα της ομάδας, αποθέωνε παίκτες και προπονητή, με το συναίσθημα της χαράς να ξεχειλίζει.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με την αποθέωση στον Αλμέιδα

😄 ¡TE ESTAMOS BUSCANDO! 😄 🔴⚪️ Si conoces a esta aficionada del Sevilla, escríbenos aquí: 📲 +34 630 889 358 pic.twitter.com/vHsqVQMGjf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2025

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία οπαδός της ομάδας εθεάθη να γιορτάζει με την ψυχή της στην κάμερα του «chiringuitotv», τονίζοντας μάλιστα σε δηλώσεις ότι «έχουμε τον πιο γ@@@ προπονητή», αποθεώνοντας τον Ματίας Αλμέιδα.