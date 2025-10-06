Το απόλυτο «masterclass»: Αποθέωση Αλμέιδα μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα (pics)
Η Σεβίλλη υποκλίθηκε στον Ματίας Αλμέιδα μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, με μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media της ομάδας.
- Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» – Η… γεωγραφία Τραμπ
- Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
- Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες
- Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου επικράτησε με 4-1 της Μπαρτσελόνα και όπως ήταν φυσικό στην Ανδαλουσία στήθηκε… πάρτι.
Κάπως έτσι και στα επίσημα social media της ομάδας με μία ιδιαίτερη ανάρτηση αποθέωσαν τον Αργεντινό προπονητή της ομάδας, με την χαρακτηριστική εικόνα: «Το masterclass του Ματίας Αλμέιδα».
Η ανάρτηση της Σεβίλλης για τον Αλμέιδα
Βέβαια, δεν έλειψαν και τα σχόλια από το… ελληνικό κοινό και συγκεκριμένα φίλων της ΑΕΚ, που επίσης τον αποθέωναν, ενώ ένας φίλος δεν έλειψε να σχολιάσει πως «όταν εμείς κάναμε τέτοια ποσταρίσματα, εσείς δεν ξέρατε πως είναι προπονητής».
Να σημειωθεί πως, οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν κατά κράτος των μπλαουγκράνα, εξασφαλίζοντας ένα σπουδαίο τρίποντο, χάρη στο οποίο ανέβηκαν στην 6η θέση της La Liga με 13 βαθμούς.
- «Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
- Το χρονοδιάγραμμα, το φορμάτ και ο αριθμός των ομάδων στο NBA Europe – Όλα τα δεδομένα
- Πρόεδρος της Χάποελ: «Εξετάσαμε ακόμη και την περίπτωση του Βεζένκοφ»
- O Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον θρίαμβο στην Σανγκάη
- Το απόλυτο «masterclass»: Αποθέωση Αλμέιδα μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα (pics)
- Ο Εμπαπέ «τζούνιορ» σκόραρε κόντρα στην Παρί και ο αδερφός του πανηγύρισε (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις