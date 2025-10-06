Το απόλυτο «masterclass»: Αποθέωση Αλμέιδα μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα (pics)

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου επικράτησε με 4-1 της Μπαρτσελόνα και όπως ήταν φυσικό στην Ανδαλουσία στήθηκε… πάρτι.

Κάπως έτσι και στα επίσημα social media της ομάδας με μία ιδιαίτερη ανάρτηση αποθέωσαν τον Αργεντινό προπονητή της ομάδας, με την χαρακτηριστική εικόνα: «Το masterclass του Ματίας Αλμέιδα».

Η ανάρτηση της Σεβίλλης για τον Αλμέιδα

Βέβαια, δεν έλειψαν και τα σχόλια από το… ελληνικό κοινό και συγκεκριμένα φίλων της ΑΕΚ, που επίσης τον αποθέωναν, ενώ ένας φίλος δεν έλειψε να σχολιάσει πως «όταν εμείς κάναμε τέτοια ποσταρίσματα, εσείς δεν ξέρατε πως είναι προπονητής».

Να σημειωθεί πως, οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν κατά κράτος των μπλαουγκράνα, εξασφαλίζοντας ένα σπουδαίο τρίποντο, χάρη στο οποίο ανέβηκαν στην 6η θέση της La Liga με 13 βαθμούς.