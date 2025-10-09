Η μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στην UEFA και την EFC

Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στην UEFA! Ο Ζοάν Λαπόρτα το υπαινίχθηκε χθες (8/10) βράδυ στη Ρώμη και το επιβεβαίωσε σήμερα (9/10) σε μια εκδήλωση του Ιδρύματος Γιόχαν Κρόιφ. Μόλις προσγειώθηκε από την ιταλική πρωτεύουσα, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», κατευθύνθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις Mar Bella, όπου μίλησε στα μέσα ενημέρωσης και άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζει τη θέση των Καταλανών.

«Ο πρόεδρος της UEFA και ο πρόεδρος της ECA, τώρα της EFC, μας κάλεσαν να έρθουμε στη Ρώμη και παρακολούθησα αρκετές συναντήσεις. Ήταν ευχάριστες, συναρπαστικές και συζητήσαμε πολλά θέματα», ξεκίνησε. «Ξέρετε ότι έχουμε δεσμευτεί να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ της Super League και της UEFA. Η Μπαρτσελόνα έχει μια σαφή θέση και όσοι επηρεάζονται και όσοι είναι υπεύθυνοι την γνωρίζουν ήδη. Είμαστε υπέρ της ειρήνης επειδή υπάρχει περιθώριο να εξερευνήσουμε από κοινού την επιστροφή των συλλόγων που βρίσκονται στη Super League στην UEFA. Νιώθουμε πολύ κοντά στην UEFA και την EFC. Είναι σημαντικό να είμαστε εκεί και να εφαρμόσουμε όλα όσα μπορούν να βελτιωθούν, τόσο στην UEFA όσο και στην EFC».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει το τέλος της Super League, είπε: «Βρισκόμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία με την UEFA. Τόσο ο Αλεξάντερ Τσέφεριν όσο και ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί είναι σε θέση να προωθήσουν τη συμφωνία και να μας καλωσορίσουν στην UEFA και την EFC. Και αυτό έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό το βήμα επειδή ωφελεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους συλλόγους. Είναι ένα πολύ ευρύ πλαίσιο επειδή ωφελεί και τους παίκτες. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται καλά και νιώθουμε άνετα να δημιουργήσουμε τον χώρο που επιτρέπει μια τελική συμφωνία. Νιώθουμε άνετα στο πλαίσιο της επιστροφής στην UEFA».

Μίλησε επίσης για τον αγώνα εναντίον της Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι: «Ο αγώνας θα διεξαχθεί. Η UEFA και η LaLiga το έχουν αποδεχτεί και θα παίξουμε όπου μας πουν. Αν μας πουν να πάμε στο Μαϊάμι, θα πάμε στο Μαϊάμι. Αν υποστηρίξαμε αυτήν την ιδέα, είναι επειδή είναι μια σημαντική αγορά για εμάς. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών περιοδειών, έχουμε καταλήξει σε μια σειρά συμφωνιών που μπορούμε να επεκτείνουμε με αυτόν τον αγώνα», τόνισε.