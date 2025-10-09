Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Η «πριμοδότηση» της αφοσίωσης βρίσκει την εφαρμογή της σε… ευρώ, στην καθημερινότητα του Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο Αργεντινός παραμένει στην υπηρεσία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχουν περάσει έντεκα χρόνια από τότε που καθοδηγεί τους Ροχιμπλάνκος. Παρόλο που ανανέωσε το 2019 με συμβόλαιο έως το 2023, υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του, με τη δυνατότητα να φτάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μικτά ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Από την τελευταία του επέκταση, έχει μειώσει τις αποδοχές του, καθώς ο σύλλογος αναγκάστηκε να το κάνει, αλλά παραμένει το πιο ακριβοπληρωμένο μέλος της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων παικτών, τεχνικού επιτελείου και διοίκησης. Επιπλέον, κατέχει τον υψηλότερο μισθό από όλους τους προπονητές της La Liga για τη σεζόν 2025-2026, και ευρύτερα, από όλους τους προπονητές των «Big 5» ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Μόνο ο Σιμόνε Ιντσάγκι, με τα 26 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Αλ-Χιλάλ (σ.σ. πρόκειται για καθαρό ποσό στην περίπτωσή του), βρίσκεται μπροστά του.

Στη La Liga, η διαφορά είναι πάνω από δυόμισι φορές σε σχέση με τους αμέσως επόμενους, οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, προέρχονται από τους ανταγωνιστικούς συλλόγους με μεγαλύτερο πλούτο: τον Χάνσι Φλικ που διευθύνει την Μπαρτσελόνα και τον πρωτοεμφανιζόμενο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό εντάσσεται στη λογική, καθώς η ιεραρχία των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ισπανίας συσχετίζεται με την αντίστοιχη των προϋπολογισμών των είκοσι ομάδων που αγωνίζονται. Οι παρακάτω μισθοί είναι εκτιμήσεις ή επίσημα στοιχεία των συλλόγων, εκφρασμένα σε ετήσιο μικτό ποσό για τη σεζόν 2025-2026.

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ LA LIGA 2025-26 (ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΜΙΣΘΟΣ Ντιέγκο Σιμεόνε Ατλέτικο Μαδρίτης 26 Εκατ. € Χάνσι Φλικ Μπαρτσελόνα 9,96 Εκατ. € Τσάμπι Αλόνσο Ρεάλ Μαδρίτης 7,98 Εκατ. € Μανουέλ Πελεγκρίνι Μπέτις 6 Εκατ. € Μαρθελίνο Βιγιαρεάλ 6 Εκατ. € Μίτσελ Χιρόνα 3,96 Εκατ. € Ματίας Αλμέιδα Σεβίλλη 3,48 Εκατ. € Ερνέστο Βαλβέρδε Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 Εκατ. € Χοσέ Μπορδαλάς Χετάφε 2,52 Εκατ. € Ίνιγκο Πέρεθ Ράγιο Βαγεκάνο 1,8 Εκατ. € Χαγόμπα Αρασάτε Μαγιόρκα 0,9 Εκατ. € Βέλικο Παούνοβιτς Ρεάλ Οβιέδο 0,9 Εκατ. € Εδουάρδο Κούντετ Αλαβές 0,6 Εκατ. € Κλαούντιο Χιράλδεθ Θέλτα Βίγκο Δ.Γ. Αλέσιο Λίσι Οσασούνα Δ.Γ. Σέρχιο Φρανσίσκο Ρεάλ Σοσιεδάδ Δ.Γ. Κάρλος Κορμπεράν Βαλένθια ΦΚ Δ.Γ. Μανόλο Γκονζάλεθ Εσπανιόλ Δ.Γ. Χουλιάν Καλιέρο Λεβάντε Δ.Γ. Έντερ Σαράμπια Έλτσε ΦΚ Δ.Γ.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΕΟΝΕ

Η πορεία του Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι συνώνυμη με τη συνεχή αναγνώριση και τις εντυπωσιακές οικονομικές συμφωνίες. Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Δεκέμβριο του 2011, ο Αργεντινός τεχνικός έχει δει τις αποδοχές του να εκτοξεύονται, φτάνοντας σε πρωτοφανή επίπεδα για προπονητή παγκοσμίως, πριν τελικά αποδεχθεί μια μείωση πριν από λίγους μήνες, υπέρ της… μακροημέρευσης.

Ανέλαβε την Ατλέτικο τον Δεκέμβριο του 2011. Αρχικά υπέγραψε 2ετές συμβόλαιο (2011/2013), το οποίο αργότερα παρατάθηκε έως το 2018, με βελτιωμένους οικονομικούς όρους. Τον Σεπτέμβριο του 2017 υπέγραψε νέα διετή επέκταση, επεκτείνοντας τη δέσμευση με την ομάδα του έως το 2020. Μια συμφωνία που τον έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή της La Liga. Και αυτό, 8 χρόνια πριν…

Τον Φεβρουάριο του 2019, ο Αργεντινός υπέγραψε ακόμη μία μια διετή επέκταση, η οποία βελτίωσε περαιτέρω τους οικονομικούς του όρους, κρατώντας τον στον σύλλογο έως το 2022. Ο μισθός του αυξήθηκε στα 26 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Στις 8 Ιουλίου 2021, μια ακόμη διετής επέκταση συμβολαίου, έως το 2024, έκανε τον Σιμεόνε τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στον κόσμο. Ο ετήσιος μισθός του έφτασε περίπου στα 31 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Στις 9 Νοεμβρίου 2023, ο Σιμεόνε υπέγραψε επέκταση συμβολαίου διάρκειας τρεισήμισι ετών, η οποία τον «έδεσε» με την Ατλέτικο μέχρι το 2027. Σε μια αξιοσημείωτη κίνηση, ο Αργεντινός αποδέχθηκε 25% χαμηλότερο μισθό υπέρ ενός μακροχρόνιου συμβολαίου. Ο τρέχων μισθός του ανέρχεται στα 26 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, ενώ περιλαμβάνει και μπόνους ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάκτηση της La Liga ή του Champions League.