Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.
Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα, εκτός έδρας, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Youth League, το μεσημέρι της Τρίτης (21/10, 13:00).
Οι νέοι των Ερυθρόλευκων έχουν ξεκινήσει με το 2/2 στη διοργάνωση και θέλουν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη.
Οι Πειραιώτες με την προπόνηση της Κυριακής ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στην Ελλάδα, με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Σίμο να ανακοινώνει την αποστολή για τον αγώνα.
Οι παίκτες που θα ταξιδέψει για Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός Κ19
Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Πλις, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας και Αβραμούλης, είναι οι 22 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας τεχνικός.
