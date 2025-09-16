Ολυμπιακός: Με Λιατσικούρα η αποστολή των Νέων κόντρα στην Πάφο για το Youth League

Αντίστροφα για το παιχνίδι με την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League (Τετάρτη 17/09, 13:30) μετράει η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού.

Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα και μετά το τέλος του προγράμματος ο Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή για τον αυριανό αγώνα, που θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Στην αποστολή που ανακοίνωσε βρίσκεται μεταξύ άλλων ο Αργύρης Λιατσικούρας, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ολυμπιακού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η αποστολή: Αρσενικός, Καμπαγιοβάνης, Νικολαΐδης, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Νουχάι, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Φράγκος, Αλαφάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Φλούδας, Αγγελάκης, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης, Κορτές, Χριστοδουλόπουλος.

Η Κ19 του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του UEFA Youth League το 2024, αλλά και την περσινή πορεία μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη και θέλει και τη φετινή σεζόν να κάνει μία εξαιρετική πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.