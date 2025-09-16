Ολυμπιακός: Με Λιατσικούρα η αποστολή των Νέων κόντρα στην Πάφο για το Youth League
Την Πάφο αντιμετωπίζει η Κ19 του Ολυμπιακού στο Ρέντη για το UEFA Youth League, την Τετάρτη (17/09, 13:30).
- Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
- Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
- Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα
- Γνωστή 23χρονη influencer πέθανε αφού δημοσίευσε ένα αινιγματικό βίντεο με μακιγιάζ κλόουν
Αντίστροφα για το παιχνίδι με την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League (Τετάρτη 17/09, 13:30) μετράει η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού.
Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την κυπριακή ομάδα και μετά το τέλος του προγράμματος ο Γιώργος Σίμος ανακοίνωσε την αποστολή για τον αυριανό αγώνα, που θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.
Στην αποστολή που ανακοίνωσε βρίσκεται μεταξύ άλλων ο Αργύρης Λιατσικούρας, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ολυμπιακού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά η αποστολή: Αρσενικός, Καμπαγιοβάνης, Νικολαΐδης, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Νουχάι, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Φράγκος, Αλαφάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Φλούδας, Αγγελάκης, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης, Κορτές, Χριστοδουλόπουλος.
Η Κ19 του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του UEFA Youth League το 2024, αλλά και την περσινή πορεία μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη και θέλει και τη φετινή σεζόν να κάνει μία εξαιρετική πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
- Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
- Ολυμπιακός: Με Λιατσικούρα η αποστολή των Νέων κόντρα στην Πάφο για το Youth League
- LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
- LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Πάφο, παρών ο Ροντινέι
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2: Ξεκίνημα με το δεξί για τους «κανονιέρηδες» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις