Στη βασική εντεκάδα του Ολυμπιακού Β’, Πνευμονίδης και Λιατσικούρας

Ο Ολυμπιακός Β’ επέστρεψε στη Super League 2 και στις 17:00 υποδέχεται τον Πανιώνιο στο Ρέντη για την πρεμιέρα του Νότιου ομίλου.

Ο Ρομέν Πιτό έκανε γνωστή την εντεκάδα στην οποία βρίσκονται οι Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας από την πρώτη ομάδα.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού Β’: Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σιόβας, Αλαφάκης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης, Κουτσίδης.

Στον πάγκο: Έξαρχος, Γιουσούφ, Δάμα, Τανούλης, Πλειώνης, Πλις, Παναγάκος, Τζαμαλής, Αργυρίου.