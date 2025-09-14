Στη βασική εντεκάδα του Ολυμπιακού Β’, Πνευμονίδης και Λιατσικούρας
Ο Ρομέν Πιτό ξεκινά με τους Σταύρο Πνευμονίδη και Αργύρη Λιατσικούρα στην εντεκάδα για το ματς του Ολυμπιακού Β’ με τον Πανιώνιο.
Ο Ολυμπιακός Β’ επέστρεψε στη Super League 2 και στις 17:00 υποδέχεται τον Πανιώνιο στο Ρέντη για την πρεμιέρα του Νότιου ομίλου.
Ο Ρομέν Πιτό έκανε γνωστή την εντεκάδα στην οποία βρίσκονται οι Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας από την πρώτη ομάδα.
Η σύνθεση του Ολυμπιακού Β’: Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σιόβας, Αλαφάκης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης, Κουτσίδης.
Στον πάγκο: Έξαρχος, Γιουσούφ, Δάμα, Τανούλης, Πλειώνης, Πλις, Παναγάκος, Τζαμαλής, Αργυρίου.
