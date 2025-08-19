Η απίστευτη ιστορία του Καραπαπά με Πνευμονίδη, Λιατσικούρα και Μουζακίτη (vid)
Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στο ασανσέρ του ξενοδοχείου με πρωταγωνιστές τους Πνευμονίδη Λιατσικούρα και Μουζακίτη…
Ο Κώστας Καραπαπάς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού (Thrylos 7 International) και μίλησε για αρκετά θέματα που αφορούν τους νταμπλούχους Ελλάδας.
Ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού έδωσε στη δημοσιότητα μια απίστευτη ιστορία με πρωταγωνιστές τα «διαμάντια» της ομάδας, τους Πνευμονίδη, Λιατσικούρα και Μουζακίτη, οι οποίοι είναι γέννημα θρέμμα του Ολυμπιακού, καθώς προέρχονται από την ακαδημία του.
Συγκεκριμένα ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε σε μία κουβέντα που είχαν στο ασανσέρ, μετά το φιλικό με την Μπρέντα, όπου τους είπε πως ναι μεν μπορεί να σκόραραν, αλλά δεν έγινε και τίποτα!
Μάλιστα τους εξήγησε πως πλέον δεν είναι μικροί, αλλά παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στην ξεκαρδιστική αντίδραση του Μουζακίτη που του απάντησε πως θα τους… φροντίσει εκείνος. Το απίστευτο είναι πως Λιατσικούρας, Πνευμονίδης και Μουζακίτης έχουν την ίδια ηλικία!
Δείτε το απόσπασμα της συνέντευξης:
😅Another UNTOLD STORY this time from Preseason in 🇳🇱 involving Pnevmonidis, Liatsikouras & Mouzakitis in the elevator of the hotel after the Breda game 🔴⚪ #Olympiacos pic.twitter.com/q8fN5WGCpX
— Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) August 19, 2025
