Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ίντερ στην Ιταλία το Σάββατο (16/8, 21:30) στην πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα. Δύο μέρες μετά τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Νάπολι οι ερυθρόλευκοι δίνουν ακόμη ένα τεστ επιπέδου… Champions League απέναντι στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Ο Ρουμάνος προπονητής που μέχρι πέρσι ήταν τεχνικός στην Ίντερ Κ19, ανέλαβε τους «νερατζούρι» και διαδέχτηκε τον Σιμόνε Ιντζάγκι, με στόχο να τους επαναφέρει στην κορυφή, μετά από μία χρονιά που έφτασαν μέχρι τον τελικό του Champions League (ήττα με 5-0 από την Παρί), αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο τρόπαιο.

Ο Κίβου μια βδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του, θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό σε ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι, όπου έχει και ιδιαίτερο… παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των «νερατζούρι» θα βρει απέναντι του ξανά τα «χρυσά» παιδιά των ερυθρόλευκων, Σταύρο Πνευμονίδη, Χρήστο Μουζακίτη και Αργύρη Λιατσικούρα, περίπου 1,5 χρόνο μετά την αναμέτρηση στη νοκ-άουτ φάση του Youth League.

Ο Κίβου στις 7 Φεβρουαρίου του 2024 αντιμετώπισε ως προπονητής της Ίντερ Κ19, τα θρυλικά παιδιά του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, που έφτασαν μέχρι την κορυφή της Ευρώπης στο Καραϊσκάκη και η ομάδα του γνώρισε την ήττα στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού πήρε θρυλική πρόκριση για τους «16» του Youth League στα πέναλτι με 6-5, με την κανονική διάρκεια να είναι ισόπαλη με 0-0. Σε εκείνο το παιχνίδι μάλιστα, ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν για αρκετή ώρα με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Παπακανέλλου, παρόλα αυτά πήρε μια μεγαλειώδη πρόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως μετά από εκείνη την αναμέτρηση στο Φάληρο, ο νυν προπονητής της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου, έβγαλε το καπέλο στον Ολυμπιακό και στον τρόπο που δουλεύει, ενώ έδωσε και τα συγχαρητήρια του για την πρόκριση στους «16».

Πλέον, ο Κίβου θα βρει απέναντι του τους τρεις ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισε και τότε (Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Λιατσικούρας), με τη διαφορά ότι πλέον αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα, με τον «Μούζα» να έχει ήδη μια γεμάτη σεζόν και να έχει κατακτήσει το νταμπλ.

Οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο Ολυμπιακός K19 – Ίντερ Κ19:

Ολυμπιακός (Σ. Συλαϊδόπουλος): Σίνα, Αλαφάκης (84′ Δάμα), Κουτσίδης, Κουτσογούλας (89′ Τανούλης), Μουζακίτης, Χ. Κωστούλας, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης (78′ Λιατσικούρας), Κ. Κωστούλας, Πρεκατές, Μπάκουλας

Ίντερ (Κ. Κίβου): Ραϊμόντι, Αϊντού, Κόκι, Στάνκοβιτς, Στάμπιλε (62′ Αλεξίου), Μάτζιο, Σαρ, Καμάτε (71′ Μοσκόνι), Κουϊέτο (62′ Ογούσου), Μπέρενμπρουχ (85′ Πιέρι), Στάντε.