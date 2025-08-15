Ίντερ – Ολυμπιακός: Όταν ο Κίβου έχασε από Πνευμονίδη, Μουζακίτη και Λιατσικούρα (vid)
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ίντερ σε φιλική αναμέτρηση και ο προπονητής των «νερατζούρι» θα βρει απέναντι του ξανά τα «χρυσά» παιδιά των ερυθρόλευκων.
- Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν
- Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Αναχώρησε με καθυστέρηση
- Εκπτώσεις: Μειωμένη η αγοραστική κίνηση – Πτώση 10% υπολογίζουν οι έμποροι
- Τραγωδία: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στην ορεινή Ναυπακτία
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ίντερ στην Ιταλία το Σάββατο (16/8, 21:30) στην πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα. Δύο μέρες μετά τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Νάπολι οι ερυθρόλευκοι δίνουν ακόμη ένα τεστ επιπέδου… Champions League απέναντι στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.
Ο Ρουμάνος προπονητής που μέχρι πέρσι ήταν τεχνικός στην Ίντερ Κ19, ανέλαβε τους «νερατζούρι» και διαδέχτηκε τον Σιμόνε Ιντζάγκι, με στόχο να τους επαναφέρει στην κορυφή, μετά από μία χρονιά που έφτασαν μέχρι τον τελικό του Champions League (ήττα με 5-0 από την Παρί), αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο τρόπαιο.
Ο Κίβου μια βδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του, θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό σε ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι, όπου έχει και ιδιαίτερο… παρελθόν.
Συγκεκριμένα, ο προπονητής των «νερατζούρι» θα βρει απέναντι του ξανά τα «χρυσά» παιδιά των ερυθρόλευκων, Σταύρο Πνευμονίδη, Χρήστο Μουζακίτη και Αργύρη Λιατσικούρα, περίπου 1,5 χρόνο μετά την αναμέτρηση στη νοκ-άουτ φάση του Youth League.
Ο Κίβου στις 7 Φεβρουαρίου του 2024 αντιμετώπισε ως προπονητής της Ίντερ Κ19, τα θρυλικά παιδιά του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, που έφτασαν μέχρι την κορυφή της Ευρώπης στο Καραϊσκάκη και η ομάδα του γνώρισε την ήττα στη διαδικασία των πέναλτι.
Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού πήρε θρυλική πρόκριση για τους «16» του Youth League στα πέναλτι με 6-5, με την κανονική διάρκεια να είναι ισόπαλη με 0-0. Σε εκείνο το παιχνίδι μάλιστα, ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν για αρκετή ώρα με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Παπακανέλλου, παρόλα αυτά πήρε μια μεγαλειώδη πρόκριση.
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως μετά από εκείνη την αναμέτρηση στο Φάληρο, ο νυν προπονητής της Ίντερ, Κρίστιαν Κίβου, έβγαλε το καπέλο στον Ολυμπιακό και στον τρόπο που δουλεύει, ενώ έδωσε και τα συγχαρητήρια του για την πρόκριση στους «16».
Πλέον, ο Κίβου θα βρει απέναντι του τους τρεις ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισε και τότε (Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Λιατσικούρας), με τη διαφορά ότι πλέον αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα, με τον «Μούζα» να έχει ήδη μια γεμάτη σεζόν και να έχει κατακτήσει το νταμπλ.
Οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο Ολυμπιακός K19 – Ίντερ Κ19:
Ολυμπιακός (Σ. Συλαϊδόπουλος): Σίνα, Αλαφάκης (84′ Δάμα), Κουτσίδης, Κουτσογούλας (89′ Τανούλης), Μουζακίτης, Χ. Κωστούλας, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης (78′ Λιατσικούρας), Κ. Κωστούλας, Πρεκατές, Μπάκουλας
Ίντερ (Κ. Κίβου): Ραϊμόντι, Αϊντού, Κόκι, Στάνκοβιτς, Στάμπιλε (62′ Αλεξίου), Μάτζιο, Σαρ, Καμάτε (71′ Μοσκόνι), Κουϊέτο (62′ Ογούσου), Μπέρενμπρουχ (85′ Πιέρι), Στάντε.
- Οι προβλέψεις των «θρύλων» του αγγλικού πρωταθλήματος για τη φετινή Premier League
- Οι μέρες, οι ώρες και οι διαιτητές στα ματς των ελληνικών ομάδων στα play off Europa και Conference League
- Η ανάρτηση του Τζούρισιτς που προμηνύει την άφιξη Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό (pic)
- Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»
- Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
- Πολιτάνο: «Σπουδαία νίκη – Δυνατή ομάδα ο Ολυμπιακός»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις