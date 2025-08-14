Εντυπωσιάζει η νέα ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού (pics)
«Ντεμπούτο» στο σπουδαίο φιλικό με τη Νάπολι για τη νέα εντυπωσιακή εντός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης τη Νάπολι στην Ιταλία, στην πρώτη από τις δύο πρόβες τζενεράλε εν όψει της έναρξης της σεζόν. Ακολουθεί το σπουδαίο ματς με την Ίντερ το ερχόμενο Σάββατο (16/8, 21:30).
Στο σημερινό (14/8) φιλικό παιχνίδι των νταμπλούχων Ελλάδας με τους «παρτενοπέι» και πρωταθλητές της Serie A κάνει… ντεμπούτο η νέα ερυθρόλευκη ριγωτή φανέλα της ομάδας του Πειραιά.
Η εντυπωσιακή εντός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2025/26 -που έχει προκαλέσει πλήθος θετικών σχολίων από τους οπαδούς του συλλόγου- φοριέται αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά σε αγώνα από τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Δείτε τη νέα ερυθρόλευκη ριγωτή.. εν δράσει:
