Ο Ολυμπιακός μετά το σημαντικό «διπλό» επί της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα με 2-0 για τη Super League στρέφει την προσοχή του στο πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο «Μονζουίκ» (21/10, 19:45) και πριν «πετάξουν» για την Καταλονία, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το πολύ απαιτητικό παιχνίδι με τους νταμπλούχους Ισπανίας.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα να είναι κανονικά διαθέσιμος, όπως και ο Μέχντι Ταρέμι, που δεν ήταν στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει κανονικά και στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που επέστρεψε το περασμένο Σάββατο μετά από 155 μέρες που απουσίαζε, ενώ είναι εκτός ο Ροντινέι, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και δεν είναι διαθέσιμος.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αποστολή:

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ»: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.